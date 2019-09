'Miljoenen' geboden op Marktplaatsspullen van Broer Rasta uit Witharen

De in opspraak geraakte Rasta leerden we eerder kennen als Robert-Jan Mastenbroek. Hij was de eigenaar van donatiewebsite Dream or Donate, die vorige week ineens offline werd gehaald terwijl er zo'n tweehonderd donatieprojecten actief waren.

Broer Rasta vertelde dat zijn site was gehackt, waardoor hij het platform gedwongen offline moest halen. Hij beloofde alle mensen die hadden gedoneerd, terug te betalen. Daarvoor zette hij zijn landhuis in Witharen te koop en verkoopt hij spullen op Marktplaats.

Bod van 9,9 miljoen op de Fisker van Broer Rasta (Foto: screenshot Marktplaats)

De biedingen die daar worden geplaatst lijken alles behalve serieus. Zo wordt er 9,9 miljoen geboden op een Fisker Karma, een sportwagen waarvoor hij 30.000 euro wil hebben. Op een kloostertafel biedt ene 'Remco' 9,9 miljoen. Op een design bankstel is ook het maximale bedrag geboden dat mogelijk is op Marktplaats. De miljoenenboden zijn door 'Broer', zoals zijn account heet, niet van zijn pagina verwijderd.

Landgoed staat te koop

Het landhuis in Witharen staat sinds dinsdagavond op Funda. Vraagprijs: 1,1 miljoen. De foto's worden aanstaande maandag gemaakt. Het pand is in 2016 voor 950.000 euro verkocht en in 2017 opnieuw voor 925.000 euro. Behalve een sauna is er een kleine bioscoop, een bruin café, een zwembad, een overdekte barbecueplaats, een garage met lift naar de woonruimte en een paardenschuur.

Kijk hoe het landhuis er nu bij ligt:

De tuin bij het landhuis is de laatste tijd behoorlijk verwaarloosd. Rasta runde daar het afgelopen jaar Oergoed, een 'Biologisch, Dynamisch Landgoed', zoals ze het zelf omschreven. Broer Rasta vertelde zelf dat hij niet in het landhuis woonde, maar in een hut ernaast. De tuin om de villa ligt vol met hout, aanhangwagens, bouwketen en containers. Ook onkruid tiert er welig.

Het landgoed ligt er nu zo bij (Foto: Eric Brinkhorst)

Naar eigen zeggen hebben mensen nog 50.000 euro tegoed van Dream of Donate. Gedupeerden schatten de schade op zo'n 190.000 euro. Fundwijzer, een overzichtswebsite van ruim 70 crowdfundingsplatforms, becijferde dat vlak voor het offline gaan van Dream or Donate, er tweehonderd lopende projecten op de site stonden. Aan deze projecten werd in totaal 304.220 euro toegezegd. "Initiatiefnemers kunnen reeds gedurende de looptijd van het project (delen van) de opgehaalde bedragen laten uitkeren dus onduidelijk is hoeveel geld exact verdwenen is", schrijft Fundwijzer.

"Nog steeds vol vertrouwen"

Ondanks alle negatieve publiciteit rond Dream or Donate en Broer Rasta houdt Roy Scholten uit Nijverdal het volste vertrouwen in een goede afwikkeling. Scholten liep in 2016 een incomplete dwarslaesie op bij een bedrijfsongeval. Om een dure operatie in Zwitserland te kunnen bekostigen, begon hij een inzamelactie op Dream or Donate. Toen de site offline ging, stond er ruim 22.000 euro open.

"Ik heb nog steeds het volste vertrouwen dat ik het geld terugkrijg", zegt Scholten. "Gisteren heb ik nog contact met Broer Rasta gehad en heeft hij toegezegd dat ik het geld krijg. Ik ben wel bezig met het zoeken van bewijzen. Ik zoek tussen de vijfhonderd en zeshonderd e-mailadressen na van mensen die gedoneerd hebben, zodat ik kan bewijzen hoeveel geld er openstond."

"Nog geen strafrechtelijk onderzoek"

Scholten heeft wel aangifte gedaan bij de politie, maar daar heeft hij nog niets van gehoord. Politiewoordvoerder Marèl van Steenbergen laat weten dat op dit moment aangiftes worden verzameld en geanalyseerd. "We zijn dus nog bezig om te kijken of er sprake is van een strafbaar feit. Aangezien we nog geen strafrechtelijk onderzoek gestart zijn, is er ook nog geen sprake van een verdachte."

Bij advocaat Royce de Vries hebben zich 45 mensen gemeld. Hij vertelde dinsdagavond bij Jinek dat wordt geïnventariseerd om hoeveel geld het gaat. De Vries wil in gesprek met Broer Rasta. "Het zou de snelste route zijn als we tot een schikking kunnen komen. Een juridische procedure kan lang gaan duren, maar dat is wel zeker een optie", vertelde De Vries.

Vooral de tuin is helemaal volgebouwd (Foto: Eric Brinkhorst)