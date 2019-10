Overijsselse whisky valt in de smaak: het geheim van het succes

De Overijsselse whisky's zitten in de lift. Op meerdere plekken in deze provincie hebben diverse whiskystokers de afgelopen jaren hun eigen 'brouwsels' gelanceerd. Waarbij ze nadrukkelijk een whisky stoken die zich onderscheidt van traditionele landen als Schotland en Ierland. "Overijsselse whisky is vooral verfijnder van smaak", vertelt Lisanne Benus van Kalckwijck Distillers uit Vroomshoop over het geheim achter het succes van de Overijsselse whisky.

Losser, Ootmarsum, Deventer, Vroomshoop. Op meerdere plekken in Overijssel wordt whisky gestookt. Was dit 'levenswater' vroeger voorbehouden aan met name Keltische landen, ook Overijsselse stokers krijgen het kunstje steeds beter onder de knie.

Smaakpalet

Lisanne Benus van Kalckwijck Distillers heeft in de loop der jaren kunnen achterhalen wat zo tot de verbeelding spreekt in whisky. Volgens haar heeft ieder land z'n eigen aanpak. "In Nederland komen we van de jeneverkant, een oer-Hollands product", aldus Benus. "De Schotten stoken wat ruwer, wij wat verfijnder. Dit zorgt voor een ander smaakpalet."



Prikkelende zintuigen

De whiskymaakster denkt niet dat de Nederlandse versie meer verkocht wordt dan Ierse of Schotse soorten, maar het is volgens haar vooral nieuwsgierigheid dat de zintuigen prikkelt. "Mensen maken wel graag uitstapje om te kijken wat er nog meer op de markt is. Mensen gaan toch graag kijken welke smaak de Nederlandse whisky anders maakt."



Jubileum-whisky

De Vroomshoopse distilleerderij vierde vorige maand het tienjarig bestaan. Aan de rand van het dorp worden verschillende types gestookt. "Onze whisky is vooral zacht en elegant."



Ter gelegenheid van de tiende verjaardag werd een jubilieumdrank gepresenteerd, een vijf jaar oude whisky. "Daarvan zijn nog slechts enkele flesjes beschikbaar", zegt Lisanne trots.