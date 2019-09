Klaar voor de horrorwinter? Rijkswaterstaat checkt alle strooiwagens nu al

Beeld het je eens in: een dikke sneeuwstorm met veel ijzel en temperaturen ver in de min. En jij moet er midden in de nacht uit om met je vrachtwagen met sneeuwschuiver en strooiwagen de weg op gaan. Dat staat vrachtwagenchauffeur Kevin Wessels vanaf 1 oktober te wachten. "En ja, daar heb ik best wel zin in", zegt hij nuchter.

Belangrijk

Op het steunpunt van Rijkswaterstaat in Markelo moeten zo'n twintig wagens worden geïnspecteerd en waar nodig gerepareerd. Monteur Jan Lankamp haalt de krik onder de strooischijf vandaan. "Deze strooimachine is nieuw, dus die moet goed worden afgesteld. Als hij te laag staat, is zijn strooicirkel te klein. Dan kan de zijkant van de weg toch nog glad zijn. Dus het is wel belangrijk."

Gladheidsadviseur

Joop Timmerman is gladheidsadviseur bij Rijkswaterstaat. Hij kijkt vandaag vooral naar de data die de strooimachines versturen. "Er zitten allerlei sensoren op de wagen. Zo kunnen we zien waar de wagens gereden hebben, hoe snel ze gereden hebben en hoeveel ze gestrooid hebben."

De conclusie is dat er weinig mis is met de wagens. "Alleen een stekkertje dat niet meer werkte door de corrosie van het zout", zegt Wessels. Monteur Lankamp is er ook wel klaar voor. Maar zin in sneeuw en ijzel heeft hij nog niet. "Laat die winter nog maar even wachten hoor. Anders wordt het hier veel te druk!"