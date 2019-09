Ex-vriendin vraagt rechtbank om verkoop aandelen Twentse zakenman Sanderink

De ex-vriendin van de Twentse zakenman Gerard Sanderink, Brigitte van Egten, dient een verzoek in bij de rechtbank om de aandelen van Sanderinks bedrijven te verkopen. Sanderink weigert nog steeds de 200.000 euro te betalen waartoe hij begin augustus werd veroordeeld. Het verzoek is volgens de financiële website Follow the Money een unicum.

Paul Tjiam, de advocaat van Brigitte van Egten, diende vandaag een verzoek in bij de rechtbank Den Haag om de aandelen van Sanderink Holding en de certificaten van de stichting administratiekantoor Sanderink Investments te verkopen.

Executoriaal beslag

Op de aandelen en certificaten ligt sinds begin augustus executoriaal beslag. Dat is een gevolg van de uitspraak van de Almelose rechtbank, die Sanderink eind juni veroordeelde tot het plaatsen van rectificaties, of het betalen van dwangsommen. Sanderink had zonder enige vorm van bewijs gesteld dat Van Egten verantwoordelijk was voor de inval eind februari van de FIOD bij zijn bouwbedrijf Strukton.

Sanderink rectificeerde, maar lapte tegelijkertijd het vonnis aan zijn laars door een vier pagina’s tellende verklaring met hernieuwde beschuldigingen op de website van zijn bouwbedrijf Strukton te plaatsen en er ook voor te zorgen dat zakenblad Quote de verklaring integraal online zette.

Dwangsom innen

Op 2 augustus oordeelde de rechter in Almelo daarom dat Van Egten 200.000 euro aan verbeurde dwangsommen bij Sanderink kon innen. Ook verhoogde de rechter de dwangsommen per overtreding naar 10.000 euro per dag. Enkele dagen daarna liet Tjiam executoriaal beslag leggen op bezittingen van de Twentse ondernemer. Sanderink heeft tot op heden geweigerd de dwangsommen te betalen.

Follow the Money schrijft dat de dwangsom inmiddels met 50.000 euro is verhoogd naar 250.000 euro. Deze verhoging volgde nadat de verklaring met onrechtmatige uitspraken van Sanderink nog vijf dagen na de uitspraak op de website van Quote bleef staan. Ook blijkt dat een deel van het bankbeslag doel trof. Opbrengst: 84.662,69 euro. De resterende vordering van 165.337,31 nu via de verkoop van aandelen binnenkomen.

Volgende week dinsdag staat in Amsterdam een nieuw kort geding op de rol tussen Van Egten en Sanderink, de nieuwe directeur van DSS Martin Duthler en de vennootschap DSS. Dat gaat onder andere over vermeende privacy-schendingen van de zijde van Sanderink en de andere gedaagden.