PODCAST | Wijzen uit het Oost aflevering 3: Creatievelingen Bastian Lievers en Tim Blaney Davidson.

Tijdens hun studie aan de kunstacademie in Rotterdam wonnen ze de Future Lions award in Cannes, een prestigieuze wereldwijde wedstrijd voor creatives in o.a. de reclamewereld. Na aan de slag te zijn gegaan in Parijs, Londen en Amsterdam voor grote opdrachtgevers zoals Chanel, Google, NikeFootball, Rolls-Royce en KLM, hebben ze sinds begin 2018 hun eigen design studio in Amsterdam. Ze houden zich bezig met de positionering, strategie en ontwerp van merken en bedrijven in het digitale landschap.

We praten met ze over hoe snel het is gegaan voor de jonge heren, over het verschil van het ontwerp van hun studie met de realiteit én het leven in Parijs en Londen.

