RTV Oost maakt Podcasts voor Letter voor Letter, een project voor laaggeletterden

De Provincie Overijssel, Rijnbrinkgroep, bibliotheken en theaters in Overijssel hebben de handen ineen geslagen en organiseren van september tot en met april een serie concerten onder de naam 'Letter voor Letter'. Het doel is dat meer laaggeletterde mensen naar de bibliotheken komen en ook cursussen gaan volgen. RTV Oost zendt gedurende deze 26 weken iedere week een podcast uit over dit project.

In deze concertreeks 'Letter voor Letter' wordt aandacht gevraagd voor laaggeletterden. Jetze Dam organiseert de serie concerten in 11 Overijsselse theaters waarin volkszangers René Karst en Carola Smit (ex BZN) aandacht vragen voor laaggeletterdheid in Overijssel.





Speciaal voor de doelgroep is een voorstelling gemaakt waarin door middel van bekende liedjes, verhalen en filmpjes het onderwerp uit de taboesfeer wordt gehaald en men wordt geïnformeerd over de hulp die beschikbaar is in taalhuizen, bibliotheken en ROC’s in de provincie.

Het project is een opvolging van de editie in Drenthe waar uiteindelijk via 6 concerten 3500 mensen in de theaterzalen kennis maakten met het verhaal van Letter voor Letter. In Drenthe is nauw samengewerkt met RTV Drenthe.



RTV Oost plaatst gedurende 26 weken, iedere week een nieuwe podcast met René Karst op de site.

Kijk voor meer informatie ook eens op zingmeemetrene.nl.

Via de website rtvoost.nl/podcast en op de bekende podcast-apps kunt u alle podcasts van Letter voor Letter vinden.