Slaapdokter MST Enschede: "Mooi initiatief dat Greijdanus College leerlingen laat uitslapen"

"We waren bezig met onderwijskundige veranderingen", legt directeur Martin Brouwer van het Greijdanus College in Enschede uit. "We wilden naar een vierkant rooster, elke dag gelijk. Dan ga je nadenken over de begintijd en hebben we ook nagedacht over het puberbrein, dat gebaat is bij slaap."

"Brein sneller aan"

De school besloot voortaan om negen uur te starten, zodat de leerlingen iets langer kunnen slapen. "Op het moment dat ze later starten is hun brein sneller aan en is het leren effectiever", aldus Brouwer. "Dat heb ik niet zelf bedacht, maar lees ik in artikelen van deskundigen rond slaapproblemen. Ik denk wel dat het gaat helpen."

De leerlingen van het Greijdanus zijn positief. "Ik lig nu tot bijna kwart voor acht in bed, vorig jaar moest ik om kwart over zeven eruit", zegt Jorrit Kloek. "Ik ben wel fitter, je stapt makkelijker uit bed, ik ben minder moe, dus zit ook minder te gapen in de klas."

Fitter

"Ik vind het wel fijn, wat later beginnen", vult tweedejaars Max Huizing aan. "Je hoeft niet op te schieten 's avonds. Ik ben nu ook fitter 's morgens, je bent toch meer wakker." Maar gaat hij nu ook later naar bed? "Nee, niet per se", zegt Max.

Directeur Martin Brouwer is na twee weken al positief. "Ik zie het vooral in de interactie, dat de leerlingen makkelijker reageren. Niet alle leerlingen zullen hierbij gebaat zijn, maar er is wel een groep die dit goed kan gebruiken."

Slaapdokter

"Dit kan goed werken", zegt Michiel Eijsvogel. Hij is slaapdokter bij het MST in Enschede. "Over slaaptekort bij pubers is al lang veel te doen. We weten dat laat naar bed gaan bij deze leeftijd hoort en later opstaan ook. Het kan zeker helpen om geconcentreerder te zijn. Je loopt makkelijk een slaaptekort op. Dat beïnvloedt de leerprestaties en ook de stemming. Dat hangt heel sterk samen met het aantal uren dat je slaapt."

Slaapdokter Eijsvogel van het Medisch Spectrum Twente (Foto: RTV Oost)

Zit het brein van pubers dan anders in elkaar dan dat van volwassenen? "Een beetje wel", zegt Eijsvogel. "Dat is de laatste tien jaar wel duidelijk geworden. Hun slaap is verschoven naar een later tijdstip. Het middelpunt van hun slaap is een half uur tot een uur later ten opzichte van de ouders waarmee ze in huis wonen. Ze moeten weten dat ze makkelijk een slaaptekort kunnen krijgen. Pubers moeten extra alert zijn en een goede routine opbouwen."

Tips om slaaptekort te voorkomen

De tips die Eijsvogel heeft voor de pubers zullen bij veel jongeren niet met gejuich worden ontvangen. "Tenminste een uur voordat je gaat slapen moet je zaken nalaten. Geen smartphones, tablets, televisie kijken of op het laatst nog huiswerk maken. Je moet geen fel licht hebben. Zet bijvoorbeeld alvast de spullen voor morgen klaar, lees een tijdschrift, dat soort dingen."

Het Greijdanus College laat de leerlingen in elk geval dit schooljaar "uitslapen". De komende maanden moet blijken of het positief uitwerkt. Eijsvogel: "Ik vind het een fantastisch initiatief en ben heel benieuwd naar de resultaten van de school over een paar maanden."