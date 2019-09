Release Twentse film ‘De beentjes van Sint-Hildegard’ uitgesteld naar 2020

De release van ‘De beentjes van Sint-Hildegard’ is opnieuw uitgesteld. De première van de Twentse bioscoopfilm van de Markelose regisseur Johan Nijenhuis was oorspronkelijk gepland voor september 2019. Vervolgens werd hij twee maanden uitgesteld, maar inmiddels is de première gepland op 13 februari 2020.

Er is besloten om de film, waarin cabaretier Herman Finkers zijn debuut maakt op het witte doek, nog één keer uit te stellen. Door de komst van kerstfilms zou een eventueel succes niet van lange duur zijn als de film in november in première zou gaan. Finkers speelt niet alleen de hoofdrol, maar schreef ook het scenario van het komische drama.

Twentse samenwerking

De Beentjes van Sint Hildegard is een hervertelling van een Tsjechische film, over een man die in de gaten krijgt dat hij bij zijn vrouw onder de plak zit. Actrice Johanna ter Steege, opgegroeid in Notter, speelt de vrouw van Finkers. De in Buurse geboren SBS6-presentatrice Leonie ter Braak speelt hun dochter.

Bij een Twentse cast hoort ook de Twentse taal. “Wel een risico”, zegt regisseur Nijenhuis, bekend van de films Costa! en Verliefd op Ibiza. “Het kan best zijn dat mensen buiten de regio er de lol niet van inzien. Maar ik heb alle vertrouwen in het eindresultaat.”

De opnames voor de film gingen in september 2018 van start. Eerder werkten Finkers en Nijenhuis al samen voor de regiosoap ‘Van jonge leu en oale groond’ die jaren geleden te zien was op TV Oost.