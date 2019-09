Veestallen moeilijk te verzekeren: "boeren doen te weinig om branden te voorkomen"

"We hebben het over tientallen branden op jaarbasis, honderd- tot tweehonderdduizend dieren overlijden daarbij. Met tonnen of zelfs miljoenen euro's schade. De afgelopen jaren zien we geen verbetering in de maatregelen om deze branden te voorkomen, en dan worden verzekeraars kritischer", legt Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars uit.

Elektrische installaties

Gisteren vertelde risicodeskundige Jurjen Burghgraef aan RTV Oost dat elektrische installaties vaak de boosdoener zijn. Deze moeten regelmatig gekeurd worden, maar dat wordt onvoldoende gedaan.

Ook Weurding denkt dat het initiatief bij de boeren moet liggen. "Wij werken al een lange tijd met de sector samen om de problemen te beheersen. Maar we merken daarbij ook dat de sector zelf meer daadkracht moet tonen. Als dit zo doorgaat komt de verzekerdheid onvermijdelijk in de knel."

Richard Weurding (Foto: RTV Oost)

Belemmering

Door nieuwe wet- en regelgeving moeten boeren regelmatig nieuwe apparatuur in hun stallen monteren. Zoals luchtwassers of emissiearme vloeren. Weurding kan niet zeggen of dat een verhoogd risico op brand geeft.

"Het kan zijn dat de wetgeving boeren belemmerd om brandrisico te voorkomen. Maar ook dan geldt: klop aan bij de overheid die die regels stelt. Dat moet nu echt gaan gebeuren."