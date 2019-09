Opiniemaker Enis Odaci: Wij laten ons gek maken door angstverhalen over migranten en moslims

Praat Mee nieuwe stijl! Vanaf deze week vragen we elke werkdag een prominente Overijsselaar stelling te nemen. Vandaag is het de beurt aan Enis Odaci. De schrijver wil het over islamofobie hebben.

Enis: "Wie de media en de politiek de afgelopen jaren volgt, ziet dat de 'Nederlandse identiteit' heel belangrijk is geworden. Vaak wordt Nederland door politici opgedeeld in een 'wij' en 'zij'. 'Wij' zijn dan joods-christelijk en staan voor de vrijheid van meningsuiting en andere vrijheden. 'Zij' gaat vaak over migranten, asielzoekers en moslims. Die delen onze normen en waarden niet."

En Enis vreest dat het kan leiden tot polarisatie. "Als we niet uitkijken ligt straks alles aan 'de ander', die toevallig zwart, moslim of vluchteling is. Daar moeten we alert op zijn. Laten we ons niet gek maken door angstverhalen over migranten en moslims, laten we alert zijn op de bescherming van onze welvaartsstaat en onze samenleving. Dat is een taak voor ons allen, ongeacht waar je vandaan komt en wat je gelooft."

