Oranje volleybaldames stranden roemloos in kwartfinale op EK

Nederland ging in de eerste set vrij kansloos met 25-20 onderuit. In de tweede set ging het lange tijd gelijk op, maar Turkije won vooral dankzij een aantal slechte servicebeurten van Nederland uiteindelijk opnieuw: 25-22. In de derde set was Turkije opnieuw te sterk: 25-20.

Oorwassing

De kansloze nederlaag tegen Turkije komt als een flinke klap, want Nederland had in de eerste zes wedstrijden op het EK nog geen set verloren. Azerbeidzjan, Kroatië, Roemenië, Hongarije en Estland werden in de laatste week van augustus allemaal in drie sets verslagen in de poulefase. Afgelopen zondag werd in de achtste finale in Boedapest ook met 3-0 gewonnen van Griekenland, maar vanavond bleek Turkije te sterk. Precies een maand geleden verloor Nederland in Catania ook al van Italië in de strijd om een olympisch ticket.