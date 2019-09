De Nationale Omgevingsvisie, moet ik daar wat mee?

De Rijksoverheid legt in de Nationale Omgevingsvisie vast hoe Nederland moet worden ingericht. Er staat bijvoorbeeld in waar ruimte is voor windmolens en zonnepanelen en waar niet. “Een belangrijk document dus”, zegt de directeur van de Nationale Omgevingsvisie Emiel Reiding.

“Er is zoveel aan de hand, in Nederland, met het klimaat, de energie. Er moeten nog heel veel woningen gebouwd worden, we willen nog heel veel met natuurontwikkeling doen, we zien dat er in de landbouw van alles moet gebeuren. Hele grote vragen waar we antwoorden op moeten formuleren. Samen met provincies en gemeenten proberen we dat te doen en vast te leggen in de Nationale Omgevingsvisie.

Inspraak

Burgers mogen de plannen van commentaar voorzien via een inspraakreactie. Tijdens de bijeenkomst in Zwolle zit zelfs een dame keurig klaar achter een tafeltje om de inspraakreacties ter plekke in ontvangst te nemen en waar nodig advies te geven. Veel heeft ze niet te doen. De opkomst valt Reiding ook wel wat tegen. “We hebben regio’s gehad waar meer mensen kwamen, toch gaat het ons in eerste instantie niet om de aantallen maar om een goed gesprek met de bezoekers.”

Buurtschap Spoolde

Matthijs Urbanczyk woont in buurtschap Spoolde bij Zwolle en heeft wél de moeite genomen om naar het provinciehuis te komen vanavond. Waarom? “Ik ben benieuwd wat deze visie gaat betekenen voor onze leefomgeving. Ons buurtschap heeft al best veel voor de kiezen gehad zoals plannen voor een windmolenpark, een grote kantoortoren die gebouwd is, een dijkverlegging in de IJssel. Misschien komt er straks een nieuwe Vinex-wijk in de achtertuin.”

Helaas krijgt de Zwollenaar geen concrete antwoorden op zijn vragen. “Het blijft bij vaagheden en toekomstperspectieven.” Matthijs gaat wel proberen uit te vinden hoe hij samen met andere buurtgenoten betrokken kan blijven bij de verdere uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie."