Hengelose werkt mee bij jubilerende Kindertelefoon: "Vragen over liefde en seks zijn van alle tijden"

De Kindertelefoon werd in 1979 opgericht op een zolderkamer in Amsterdam. Kinderen met vragen over onderwerpen als verliefdheid, pesten, huiselijk geweld en seksueel misbruik kunnen contact opnemen met deze 'hulplijn'. Waar de organisatie het bij de oprichting nog afkon met twee telefoontoestellen, hebben ze nu duizend contactmomenten per dag.



"We spreken de kinderen via telefoon en chat, maar daarnaast hebben we ook een forum. Daar kunnen kinderen met elkaar in gesprek", vertelt Marlien Jongers. "Er wordt veel gebeld over pesterijen, maar tegenwoordig komen daar ook vragen over sexting (het versturen van seksueel getinte foto's en video's via telefoons en social media, red.) bij. Dat zag je natuurlijk vroeger niet."



Verhaaltje voorlezen

Als medewerker krijgt de Hengelose ook te maken met zware onderwerpen. "Laatst sprak ik met een kind in een zorginstelling. Hij was verlamd en het personeel was op dat moment erg druk. Hij besloot om de Kindertelefoon te bellen. Niet om te praten over z'n gezondheidssituatie, maar om een leuk verhaal te horen. We hebben een uurtje aan de lijn gehangen en ik heb een verhaaltje voorgelezen. Het was uiteindelijk een heel heftig gesprek. Die kwam echt wel even binnen."



Koninklijk bezoek

Vandaag viert de Kindertelefoon haar veertigjarig bestaan. Koningin Maxima bezocht vanmorgen het hoofdkantoor in Utrecht en kreeg een rondleiding door het gebouw. Jongeren, vrijwilligers en trainers vertelden de koningin over het werk en hun ervaringen met het initiatief.

