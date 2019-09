Kamerlid Hilde Palland promoot Kampen met haar kleding tijdens Prinsjesdag

Tweede Kamerlid Hilde Palland uit Kampen wil op Prinsjesdag haar stad promoten met een speciaal voor haar gemaakte hoed en jurk. Palland kwam eind mei in de Tweede Kamer voor het CDA. Het is haar eerste Prinsjesdag.

Bij een atelier aan de IJsseldijk heeft ze een jurk en een hoed laten ontwerpen waarin kenmerkende elementen van Kampen terug te vinden zijn. Op de jurk zijn afbeeldingen te zien van bekende historische gebouwen.

De hoed wordt in een speciale kleur blauw uitgevoerd die past bij de stad. Van de hoed zijn drie verschillende modellen gemaakt. In alle modellen komen de golven van de IJssel terug. Ook wordt er een model van de Kamper Kogge in verwerkt.

De jurk is ontworpen door Fatis Stil. Zij is gespecialiseerd in het maken van maatkleding. Welke vorm de jurk precies krijgt wil ze nog even geheim houden. Wel is duidelijk dat een afbeelding van de Nieuwe Toren een prominente plek krijgt op de jurk.



Droom die uitkomt

Voor Heidi Urban, die de hoed mag maken, is een droom uitgekomen. Het was een van haar grootste wensen om een 'Prinsjesdag-hoed' te mogen ontwerpen. Toen Palland haar vroeg om een hoed te maken, ging ze meteen aan de slag.

Urban ontwierp drie proefmodellen. Een daarvan zal de hoed worden die Hilde op Prinsjesdag draagt. Welke dat zal zijn willen Palland en Urban nog niet zeggen. Dat moet nog een verrassing blijven voor de derde dinsdag in september.