Heeren van Oranje uit Borne terug naar de roots: Duitsland tegen Nederland in Hamburg

"Het legendarische toernooi in '88 is de aanleiding geweest om een jaar later de Heeren van Oranje op te richten. We zijn toen met groepen vanuit Café de Klos in Borne (toen nog Café de Snor, red.) richting Duitsland gegaan om een stuk of zes wedstrijden te bezoeken. Sindsdien gaan we naar alle thuiswedstrijden van het Nederlands elftal, veel uitwedstrijden maar ook de toernooien. Daarnaast zijn we één grote vriendengroep", vertelt Jan enthousiast.

Eigen oranjebus

De heren vertrekken elke wedstrijd in wisselende samenstelling met hun eigen bus richting de bestemming. De bus - vroeger van de selectie van FC Twente - is in eigen beheer. "We hebben binnen onze groep een eigen chauffeur én monteur. Iedereen heeft wat geld ingelegd en daarmee kunnen we deze bus gebruiken en onderhouden."

Tekst gaat verder onder de foto

Heeren van Oranje uit Borne terug naar de roots: Duitsland - Nederland in Hamburg (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)

Al gaat de bus niet altijd mee. "De volgende uitwedstrijd is in Wit-Rusland en die trip maken we niet met deze bus", zegt de chauffeur. Hij heeft de motor inmiddels gestart om de bus te verwarmen, want dat was vanochtend wel nodig.

Vanavond

Wat volgens Jan het meest ideale scenario voor vanavond is? "Net als in '88 eerst een doelpunt tegen krijgen, om vervolgens gelijk te maken en zo'n tien minuten voor tijd de winnende. Dan hebben wij een groot feest en dat zou best nog eens uit kunnen komen."

Wat de tripjes zo mooi maakt? Een van de heren heeft er een duidelijk antwoord op. "Er wordt niet gedronken." Maar als het even stil blijft komt de aap al snel uit de mouw. "Ik geloof mijzelf niet als ik dit zeg", zegt hij lachend. "Er wordt overnacht in Hamburg en dan wordt er natuurlijk ook gestapt", sluit hij met een grote grijns op zijn gezicht af.

Heeren van Oranje uit Borne terug naar de roots: Duitsland - Nederland in Hamburg (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)