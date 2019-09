Veehouders voelen verantwoordelijkheid stalbranden: "We moeten het samen doen"

Erik Brilman, varkenshouder in Bathmen, heeft een speciaal meetapparaat om op afstand de temperatuur van zijn stopcontacten te meten. "Zo'n 21 graden nu, het zonnetje schijnt dus dat is een vrij normale temperatuur", laat hij zien. Met het apparaat loopt hij regelmatig een rondje in en om zijn stal. "Als er verhoging is dan kan er wat aan de hand zijn. En dan kan ik op tijd ingrijpen."

Voorzichtigheid

"Brand is mijn grootste vijand", gaat hij verder. Hij heeft relatief wat oudere stallen en bovendien staan ze dicht bij elkaar. Voorzichtigheid en regelmatige controle is dus geboden. "Als het in de ene stal fout gaat, dan is ook de andere verloren."

De discussie over stalbranden is deze week weer opgelaaid. Verzekeraars willen steeds minder vaak de schade na een brand betalen, omdat volgens hen de boeren meer initiatief moeten tonen in het voorkomen van branden.

Maar daar is het POV (Producentenorganisatie Varkenshouderij) het niet mee eens. "De verantwoordelijkheid nemen wij, want wij willen die branden echt niet. Maar iedereen schuift nu de problemen op het bord van de boeren en dat vinden wij niet eerlijk. Want de stallen zijn gebouwd naar alle wet- en regelgeving en nu moet de boer het oplossen. Dat is jammer, want ik vind dat we het juist samen moeten oppakken", legt Linda Janssen uit.

Schuld

Maar Erik Brilman steekt ook zijn hand in eigen boezem. "Als je een stal hebt dan moet je niet de schuld op een ander afschuiven. Je moet zelf zorgen dat het in orde is. Het blijkt dat het nu nog te vaak mis gaat dus dan zal er nog te weinig gedaan worden."