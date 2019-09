Zwollenaar (80) voor tienduizenden euro's opgelicht na chatdate

De man had op maandag 13 mei een seksafspraak met twee mannen, die in een advertentie op een chatsite meldden dat ze uit Nijmegen kwamen. Er kwamen inderdaad twee mannen van naar schatting 17 en 27 jaar oud opdagen, maar het afspraakje verliep bepaald niet zoals de Zwollenaar hoopte.

"De oudste van de twee zei dat ze namens de chatsite kwamen om wat dingen uit te zoeken. Er zouden beschuldigingen zijn tegen hem over bezit van kinderporno en contact met minderjarige mannen", zegt Chantal Westerhoff van de politie.

Overdonderd

Om na te gaan of het slachtoffer geld zou hebben betaald aan minderjarige jongens, wilde de oudere man zijn bankrekening bekijken. De 80-jarige man was compleet overdonderd en heeft toen op zijn laptop ingelogd bij de bank.

Man pint duizenden euro's met bankpas van 80-jarige Zwollenaar (Foto: RTV Oost/ Onder de Loep)

De naar schatting 27-jarige man was urenlang bezig met internetbankieren op de computer en vroeg op een gegeven moment om de bankpasjes en de pincodes. De jongste van de twee ging een paar keer weg en kwam dan na een tijdje terug. Later bleek dat hij op die momenten voor 22.000 euro van zijn rekening opgenomen.

Signalementen eerste bezoek

Het viel de Zwollenaar op dat de twee mannen onderling Marokkaans spraken. Verder heeft hij de politie een signalement van de twee gegeven:

Leeftijd: 17 jaar

Postuur: tenger

Huidskleur: licht getint

Lengte: 1.75m

Haar: kort zwart

Gezicht: klein ringbaardje

Kleding: lichtgrijze joggingbroek, zwart gewatteerd bomberjack, wit t-shirt

Leeftijd: 27 jaar

Postuur: fors

Huidskleur: getint

Lengte: 1.75m

Haar: zwart, kort met kuifje

Kleding: lichtblauwe spijkerbroek met rafels en gaten, bont gekleurd t-shirt

Opnieuw bezoek en opnieuw opgelicht

Helaas voor de Zwollenaar bleef het niet bij dat ene bezoek. Op vrijdag 31 mei staat er iemand aan de deur die zich voordoet als werknemer van een energiebedrijf. De 80-jarige vertrouwde het niet en wilde de deur van zijn appartement dichtdoen, maar toen stonden er ineens twee andere mannen in zijn woning.

Het waren andere mannen dan bij het eerste bezoek, en het verhaal was ook iets anders. Ze hadden gehoord van de oplichting enkele weken geleden en wilden het gestolen geld terugstorten. Maar dan hadden ze nog wel even zijn pasjes en codes nodig...

Opnieuw werd de Zwollenaar om de tuin geleid en opnieuw was een vreemde op zijn laptop aan het internetbankieren. Na dit bezoek raakte het slachtoffer over een periode van ruim een week met verschillende geldopnames in totaal meer dan 80.000 euro kwijt! Er zijn beelden van die geldopnames. Kijk goed naar de mensen die geld opnemen, herken je ze?

Signalementen tweede bezoek

Van de twee mannen van het tweede bezoek heeft het slachtoffer ook een signalement gegeven:

Leeftijd: 25 jaar

Postuur: dik

Huidskleur: licht getint

Lengte: 1.70m

Haar: kort lichtbruin

Leeftijd: 25 jaar

Postuur: stevig

Huidskleur: getint

Lengte: 1.85m

Haar: kort achterover gekamd zwart krullend

Meer dan een ton is het slachtoffer kwijtgeraakt aan kwaadwillende mannen na een internetafspraak voor seks. De 80-jarige man is al zijn geld kwijt.

Boodschappengeld in brievenbus

Het is opvallend dat hij na de laatste keer dat hij is bestolen een paar keer werd gebeld. Een keer kreeg hij een man aan de lijn die vroeg of hij nog wel geld voor boodschappen had. Toen de Zwollenaar zei dat hij helemaal niets meer had, werd er 500 euro in contant geld in zijn brievenbus gedaan.

Tips?

Weet je meer over deze zaak? Herken je de mensen op de bewakingsbeelden die geld opnemen van de rekening van de Zwollenaar? Help de politie dan om de daders van deze ernstige oplichting op te sporen. Bel gratis de tiplijn van de politie 0800-6070. De politie digitaal tippen kan ook.

Blijf je liever anoniem? Bel dan gratis met M 0800-7000. Deze organisatie staat los van de politie en garandeert dat je naam of nummer niet bekend wordt, terwijl de informatie over de gezochte personen toch wordt doorgegeven. Ook bij Meld Misdaad anoniem kan digitaal worden getipt.