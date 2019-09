PVV Overijssel roept om nieuw, extern onderzoek naar lening Lithium

PVV Overijssel gaat in de Provinciale Staten een motie indienen met de oproep om een commissie in te stellen die de lening aan Lithium Werks nog eens tegen het licht gaat houden. Dit op basis van een nieuw, onafhankelijk onderzoek door een externe partij.

De PVV is niet overtuigd van de conclusie van de 'huisaccountant' van Oost NL dat de lening van 7,5 miljoen aan Lithium Werks op basis van rechtmatige besluitvorming is verstrekt. Met andere woorden: de gang van zaken rondom de lening doorliep de geijkte procedures. Vervelend was wel dat Lithium Werks de lening achteraf niet gebruikte voor het beoogde doel: het realiseren van een campus voor een accufabriek op het voormalige vliegveld van Twente.

De 'Lithium-misser' heeft er wel toe geleid dat provincie Overijssel de huidige fondsenstructuur tegen het licht gaat houden en dat voorlopig geen risicoleningen meer worden verstrekt. "Dat hebben we maar mooi bereikt als PVV", aldus fractievoorzitter Erik Veltmeijer. "Door onze vasthoudendheid in deze kwestie hebben we aan kunnen tonen dat het huidige systeem van fondsen op de schop moet."

Slager die eigen vlees keurt

"Maar we houden tegelijkertijd vast aan onze wens om een externe partij naar de hele gang van zaken rondom Lithium te laten kijken. Want het is wel de slager die zijn eigen vlees gekeurd heeft: de huisaccountant van Oost NL heeft de rechtmatigheid beoordeeld en dat is niet echt sterk te noemen", stelt Veltmeijer.

De twijfels worden bij de PVV extra gevoed nadat bekend werd dat Oost NL, fondsen-toezichthouder HFO en Gedeputeerde Staten onderling een verhitte discussie hebben gevoerd over de vraag er wel of geen sprake was van een businessplan op basis waarvan de lening aan Lithium is gegeven. "Een discussie die tot afgelopen vrijdag duurde. Pas onder druk van Gedeputeerde Staten is de directeur van HFO overstag gegaan en kwalificeerde hij het proces als rechtmatig", aldus Veltmeijer.

Moreel appel op Statenleden

De Statenfractievoorzitter van de PVV doet een 'moreel appel' op de Statenleden om aan alle twijfels een einde te maken met het instellen van een nieuw, extern onderzoek. "Dit zijn we verplicht naar onze inwoners toe. De mist en de twijfels die er nog zijn kunnen alleen maar worden weggenomen door een onafhankelijk onderzoek."

Er zijn nog geen Statenfracties die hebben laten weten dat zij de motie ondersteunen.