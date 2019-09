GETUIGENOPROEP: Hoogbejaarde dame op straat in Hengelo beroofd van sieraden

Op dinsdag 27 augustus wordt een hoogbejaarde dame op straat in Hengelo beroofd van sieraden. Een 90-jarige dame staat op het punt met haar rollator de Anninksweg in Hengelo over te steken rond 16.45 uur. Op dat moment stopt er vlak voor haar een grijze auto met twee mannen erin. Ze wordt aangesproken door de passagier. Hij pakt haar hand vast terwijl hij blijft praten.

Voor ze het in de gaten heeft, zijn haar eigen sieraden weg en omgewisseld voor nepsieraden. De mannen gaan er snel vandoor richting de Bergweg. Signalement bestuurder: donkere huidskleur, zwart haar en snor. Signalement passagier: blanke huidskleur, sprak Nederlands met een accent.



Bent u getuige geweest van deze beroving of heeft u meer informatie? Neem dan contact op via 0900 8844 of anoniem via 0800 7000.

Tips naar: Linda.nijland@politie.nl en opsporingscommunicatie.oost-nederland@politie.nl. 2019382148

En verder in Onder de loep:

Kampen – Man steekt met molotovcocktails vloerenloods in brand

In de ochtend van vrijdag 11 januari 2019 sticht een onbekende man brand bij een vloerenloods aan de Gildestraat in Kampen. Op camerabeelden is te zien dat een man twee molotovcocktails aansteekt en in de richting van de vloerenloods gooit. Daarna rent de man met een opvallend loopje weg. Het gezicht van de man is nauwelijks te herkennen maar wie herkent het loopje van deze man?

Tips naar wilco.h.van.dijk@politie.nl en opsporingscommunicatie.oost-nederland@politie.nl. 2019016644

Zwolle - Bejaarde man voor tienduizenden euro’s opnieuw opgelicht

Op vrijdagavond 31 mei 2019 krijgt een bewoner aan de Voorsterweg in Zwolle twee onbekende mannen over de vloer. Zij vertellen de man dat zij weten van een eerdere oplichting van de man en dat ze het nu goed komen maken. De twee mannen gaan in de woning eerst met zijn laptop aan de haal en nemen hem daarna mee in hun auto om geld te pinnen. Ze rijden langs geldautomaten in Elburg, Kampen en Zwolle (Holtebroek) en brengen de man ’s nachts weer naar huis.

Begin juni wordt er bij geldautomaten in Kampen (Oudestraat), Zwolle (Bachplein), Elst (Dorpstraat), Doetinchem, Zutphen en Arnhem (Oostburgwal) duizenden euro’s van de rekening van de bejaarde man gehaald. Wie herkent de man(nen) op deze pinbeelden?

Tips naar zaco.zwolle@politie.nl en jacob.opdam@politie.nl en opsporingscommunicatie.oost-nederland@politie.nl. 2019270641

Enschede – Geld ijssalon gestolen

Een onbekende vrouw, in gezelschap van een jongen, drinkt op zaterdag 13 juli 2019, rond 19.00 uur een colaatje in een ijssalon aan de Marktstraat in Enschede. Ze houdt daarbij een lade achter de toonbank goed in de gaten. Hierin ligt de portemonnee van de ijssalon. Op beelden is te zien hoe de jongeman op een gegeven moment het personeel afleidt en de vrouw haar kans schoon ziet. Ze pakt de portemonnee, neemt ‘m mee en haalt het geld eruit. Wie herkent hen?

Tips naar prim.gopi@politie.nl en opsporingscommunicatie.oost-nederland@politie.nl. 2019311059

Holten – Mannen stelen tractor van bedrijfsterrein

Op dinsdag 16 juli 2019 wordt er in alle vroegte (rond 4.30 uur) een tractor gestolen van het terrein van een mechanisatiebedrijf aan de Keizersweg in Holten. Op camerabeelden is te zien hoe twee mannen het toegangshek forceren en de tractor van het terrein weghalen. Wie herkent deze mannen?

Deze tractor wordt later aangetroffen bij de McDonalds in Nijverdal. Hier is één van de verdachten nogmaals op camera vastgelegd. Wie herkent deze mannen?

Tips naar yusuf.yazgan@politie.nl en opsporingscommunicatie.oost-nederland@politie.nl. 2019315048

Borne – Diefstal aanhanger bij restaurant

Een onbekende man komt op vrijdag 19 juli 2019 rond 12.00 uur aangereden in een groene stationwagen bij een restaurant aan de Prins Bernhardlaan in Borne. Hij stopt aan de achterzijde van het restaurant op de parkeerplaats waar een aanhanger van het restaurant gestald staat. De man loopt nog even rond op de parkeerplaats. Dan hangt de man de aanhanger achter zijn auto en rijdt weg, richting de Stroom-Eschlaan. De diefstal is op camerabeelden vastgelegd. Wie herkent de dief?

Tips naar elke.van.den.berg@politie.nl en opsporingscommunicatie.oost-nederland@politie.nl 2019329903

Onder de Loep zie je bij TV Oost op donderdag 5 augustus vanaf 17.30 uur. Deze uitzending wordt elk uur herhaald. Toch gemist? Geen nood, op zondag 8 september wordt de uitzending herhaald vanaf 17.40 uur.