Duikteam brandweer IJsselland vindt lichaam in waterplas Ruinerwold

Het duikteam van de brandweer IJsselland is vanmiddag ingezet bij een zoektocht naar een drenkeling in een waterplas bij Ruinerwold. Daarbij is het lichaam van een man aangetroffen.

De hulpdiensten kwamen vanmiddag in actie na een melding over een persoon die in het water zou liggen. Bij de zoektocht werden ook een helikopter en twee boten ingeschakeld. Het ging om een man die in de plas was gaan zwemmen en later op de dag niet op een afspraak verscheen.

De activiteiten van de politie en de brandweer aan de waterkant wezen er op dat tegen half drie vanmiddag een lichaam in het water is gevonden. Dat bericht is later door de politie bevestigd. De politie heeft het recreatiegebied Engelgaarde waarvan de waterplas deel uitmaakt afgesloten voor publiek.

Het lichaam van de man wordt overgebracht naar een locatie voor schouw, om zo de identiteit en de doodsoorzaak definitief vast te stellen.