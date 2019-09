Actie voor meer respect in Enschede

Een groep vrijwilligers van de bond voert gesprekken en houdt enquêtes tijdens de wijkmarkten. Adriaan Kroon, vertegenwoordiger en medewerker van de bond: "We willen graag dat mensen goed nadenken over de woorden die ze gebruiken, die iemand anders misschien kunnen kwetsen. Woorden hebben veel kracht, ze kunnen bepalend zijn voor iemands leven. Het kan je omgeving mooier maken maar ook afbreken."

Een grijs gebied

Maar wat voor de één een volslagen geaccepteerde kreet is, kan voor een ander toch kwetsend zijn. Neem nu het k-woord. "Het is niet zozeer direct een kwetsend woord, maar iets kan heel respectvol zijn of net niet respectvol en het woord 'kut' valt eigenlijk in het niet-respectvolle gedeelte." Het is een grijs gebied, zegt Kroon.

Hoe je bent opgevoed en wat je heb meegemaakt, bepaalt de grens. Het woord 'kanker' kan bij iemand die dat direct meemaakt, heel kwetsen werken, zegt Kroon.

Kroon wordt in zijn werk veel geconfronteerd met stevige vloeken. "Ik hoor het best wel veel. Het is naar om te horen. Als christen geloof ik dat God je leven leidt en dan is het best wel naar als die naam zomaar op straat wordt gegooid."

"Pepermuntje of zo"

"Pepermuntje of zo, dat kun je ook zeggen", reageert een voorbijganger. "Je lost misschien wel iets op als je een keer een goede knettervloek geeft, maar het hoort niet. Ik ben heel erg tegen vloeken. Waarom? Ik vind het onbeschoft."

Niet alleen vloekwoorden die verwijzen naar God of Jezus raken Kroon. "Anderhalf jaar geleden is mijn schoonvader overleden aan kanker. En toen dacht ik er moet echt iets worden gedaan aan het taalgebruik. Als er met ziektes gescholden wordt... jij weet niet wie er tegenover je staat en wat ze hebben meegemaakt."

Het enquêteteam heeft het rustig. Het is regenachtig en de meeste mensen lopen voorbij. Toch leeft het wel onder de mensen, weet Kroon. "Iedereen heeft er mee te maken en heeft er een mening over."

Volgens Kroon zegt 96 procent van de mensen dat er iets gedaan moeten worden: "Vooral oudere mensen geven aan dat er nu veel meer wordt gevloekt en dat er minder respectvol met elkaar wordt omgegaan."

Complimentje

Op het tafeltje liggen kaartjes met complimenten. Teksten zoals "Je bent uniek" of "Jij bent waardevol" staan op de kaartjes. Deze worden uitgedeeld op de markt. Zo hoopt Bond tegen Vloeken mensen ook aan te zetten tot positief taalgebruik. "Als je ziet wat een complimentje met iemand en zijn of haar dag kan doen, die persoon leeft helemaal op en we maken soms bij iemand zijn dag."

Complimenten kaartjes Bond tegen vloeken (Foto: RTV Oost / Loes Wigger)

Kroon is van mening dat we elkaar te weinig complimenten geven. "Het kan zo waardevol zijn", aldus Kroon.

Weerbaar of kwetsbaar

Zijn we niet overgevoelig geworden en moeten we juist weerbaar zijn als het gaat om grof taalgebruik? Dat vindt Kroon zeker niet: "We moeten juist kwetsbaar zijn. Wanner je kwetsbaar wordt, creëer je openheid, menselijkheid."

De gegevens uit de enquête kunnen inzichtelijk maken in welke situaties of op welke plaatsen veel wordt gevloekt, bijvoorbeeld op scholen en bij sportverenigingen.

Meer over dit onderwerp? Luister dan zondag 15 september naar Hoogtij