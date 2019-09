"We hebben heel veel mooie orgels in Nederland maar het is tegenwoordig hipper om op een keyboard actief te zijn. We willen de jongeren, die een opleiding in deze muziekrichting volgen, motiveren om te kiezen voor het bespelen van de orgel", zegt Jan Hoetman van het Orgelcomité.

16-jarige talent

Een van die jongeren die zich al gemeld heeft, is het 16-jarige talent Albert. "Ik speel nu zeven jaar orgel. Het is een hobby en ik wil er graag mee doorgaan."

Workshop moet het orgel onder jongeren weer populair maken in Genemuiden (Foto: RTV Oost / Mark Bakker)

Albert heeft een specifieke voorkeur qua muziek. "Ik ben misschien wel een beetje een romanticus. Ik speel het liefst Franse en Duitse romantiek.

Eerste deelnemers

Hoetman heeft in ieder geval al vier deelnemers vanochtend. "We zijn blij met deze start en als het een succes blijkt, willen we dit een vervolg geven. Het zijn lokale helden, de jonge orgelspelers."

Iedereen kan zich aansluiten bij de workshop in de Grote kerk, die wel iets vroeger stopt dan gepland. "We wilden tot 12.30 uur doorgaan, maar dan is er een begrafenis hier in de kerk. Dus we stoppen noodgedwongen om 11.00 uur."