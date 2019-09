Cel- en werkstraf voor seks met dronken studente in Zwolle

Een man die twee jaar geleden seks had met een dronken studente in Zwolle terwijl zij dat niet wilde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden waarvan twee voorwaardelijk en een taakstraf van 180 uur. De man moet het slachtoffer daarnaast een schadevergoeding betalen van bijna 5.800 euro.

De man van 31 jaar is afkomstig uit het Gelderse Ochten en hoorde twee weken geleden nog een celstraf van twee jaar tegen zich eisen wegens verkrachting, maar volgens de rechtbank is dat niet bewezen.

De studente had de man via via ontmoet en afgesproken dat hij bij haar op bezoek zou komen. Hij zou bij haar logeren, omdat hij de volgende dag aan het werk moest in Zwolle.

Drankspel

Hij had een fles wodka bij zich en stelde voor om een soort van drankspel te doen. De studente bleek niet goed tegen drank te kunnen en was al snel dronken. De 31-jarige bracht haar naar bed waar hij seks met haar had. Dat wilde ze niet, maar ze was niet in staat de man tegen te houden.

Toen de studente de volgende dag wakker werd, merkte ze dat er met haar telefoon was geknoeid. Zo was haar WhatsApp verwijderd, waardoor de gesprekken die ze met de 31-jarige had, waren verdwenen. Ook miste ze de oplader van haar telefoon en was haar brandblusser weg.

De 31-jarige heeft alleen het wegnemen van de brandblusser bekend, verder heeft hij steeds tegengesproken dat hij seks met de vrouw had. De man beweerde dat hij diezelfde nacht, met vijftien tot twintig glazen sterke drank achter de kiezen, met de auto naar huis reed.

'Niet geloofwaardig'

Na een uur of twee geslapen te hebben zou hij weer terug zijn gereden naar Zwolle om aan daar aan het werk te gaan. Dat vindt de rechtbank niet geloofwaardig.