Twentse 'godfather' Simo D. opnieuw vervolgd in Duitsland

Justitie in Duitsland is een nieuwe zaak begonnen tegen de Twentse 'Godfather' Simo D. De openbaar aanklager gaat hem vervolgen voor grootschalige drugshandel. Simo D. zou dit jaar vrijkomen uit de Duitse cel, waar hij zit vanwege een andere drugszaak. Het Openbaar Ministerie in Nederland had hem na zijn straf in Duitsland hier voor de rechter willen brengen voor het geven van negen moordopdrachten. Wordt Simo D in Duitsland opnieuw veroordeeld, dan kan het nog jaren duren voor hij in Nederland terecht kan staan.

De Duitse justitie heeft Simo aangeklaagd voor grootschalige drugshandel via het darkweb, een minder makkelijk te vinden deel van internet. Bij de rechtbank in Wuppertal zijn vier dagen ingeruimd voor de behandeling van de zaak.

Meer dan 100 pakketten per dag

Simo zou deel hebben uitgemaakt van een bende, die begin 2015 vanuit een appartement in Wuppertal postpakketten verstuurde met drugs. Volgens de Duitse justitie ging het om 120 tot 180 pakketten per dag, die wereldwijd werden verstuurd. Betaling gebeurde met cryptovaluta. Communicatie tussen de bendeleden ging met cryptofoons. Daarmee kunnen versleutelde berichten worden gestuurd.

Simo zou de distributiewijze hebben ontwikkeld. De drugs die via darkweb was besteld, kwam met koeriers uit Nederland en werd vervolgens door een heel team 'medewerkers' ingepakt in dvd-hoesjes en bubbeltjes-enveloppen. Het appartement waarin dat volgens de Duitse justitie gebeurde, was ingericht als een soort van postorderbedrijf. Zo stonden er allerlei machines, zoals labelwriters. In het gehuurde appartement lagen ook tientallen kilo's drugs. In het Duitse appartement van een ander Twents bendelid lag 200 kilo drugs. Die is al eerder veroordeeld.

Vertrouwen

Volgens een verklaring van een medeverdachte aan de Duitse politie, was Simo net uit de gevangenis toen hij de drugshandel opzette. Dat kan kloppen, want Simo was een aantal jaren daarvoor in Nederland veroordeeld tot vier jaar cel voor een schietpartij in de binnenstad van Enschede. Na een ruzie in een café had hij een pistool gehaald en degene met wie hij mot had in zijn linkerbeen geschoten. Simo vuurde zes kogels af die nacht.

RTV Oost heeft de hand weten te leggen op verklaringen van één van de medeverdachten in de Wuppertalse drugszaak. Daarin is te lezen: "Simo had een gouden ketting om en hij zag eruit alsof hij net uit de gevangenis kwam. Hij was op zoek naar koeriers en chauffeurs, zo kwam ik in beeld. " Een eindje verderop staat: "Ik vertrouwde hem niet."

Verklaringen bij politie

Simo is op een later moment opgepakt voor een andere drugszaak. Hij werd gezien terwijl hij eigenhandig tientallen pakketten drugs in een Gronause postbus duwde. Voor die zaak is hij begin 2016 veroordeeld tot 7,5 jaar cel. Hij zou dit jaar vervroegd vrijkomen, waarschijnlijk omdat hij veel over medeverdachten heeft verklaard bij de politie in ruil voor strafkorting. Maar nu hangt hem dus de Wuppertalse zaak boven het hoofd.

Negen moordopdrachten

Justitie in Nederland wil Simo ook graag voor de rechter brengen. Volgens het OM heeft hij met binnengesmokkelde mobieltjes vanuit de Duitse gevangenis tenminste negen moordopdrachten gegeven. Het gaat dan om aanslagen met brandbommen in Almelo, het in brand steken van een kapper in Enschede, en beschietingen van personen, huizen en een shishalounge met automatische wapens.