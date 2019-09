Dode eenden in sloot bij Vriezenveen gevolg van botulisme

Er zit inderdaad botulisme in een sloot tussen de Boslandweg en Weitemansweg bij Vriezenveen. Waterschap Vechtstromen had vorige week al zo'n vermoeden en na onderzoek blijken die vermoedens te kloppen.

In de sloot zijn vorige week dode eenden aangetroffen. De kadavers werden opgestuurd naar het laboratorium voor nader onderzoek. De uitslag van de doodsoorzaak wijst uit dat er inderdaad sprake is van botulisme type C.

Het waterschap adviseert om niet het water in te gaan of er in te gaan vissen. Ook is het niet raadzaam om huisdieren in contact te laten komen met het water. Wie een kadaver aantreft, wordt geadviseerd deze niet aan te raken, maar het waterschap in te lichten via 088-2203333.

BOTULISME Botulisme is een ziekte die veroorzaakt wordt door de gifstoffen van een bacterie. Bij mensen in Nederland is botulisme zeer zeldzaam. Mensen kunnen het oplopen door het eten van besmet voedsel of door contact met dode vissen en dode watervogels. De meeste vormen van botulisme bij dieren worden veroorzaakt door varianten die niet schadelijk zijn voor mensen. De symptomen bij mensen zijn: slechter zien, slecht slikken en moeilijk praten.