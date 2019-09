Duurzaamheidscentrum moet Deventenaren inspireren tot duurzame daadkracht

De Deventer Energie Coöperatie en Milieucentrum Ulebelt beginnen samen een duurzaamheidscentrum in de Deventer binnenstad. Met steun van de gemeente Deventer. "We willen de Deventenaar hiermee aanzetten tot actie", aldus Jos Pierey van Deventer Energie.

Het centrum komt in de huidige Stadsetalage in het Deventer Stadskantoor. Daar worden nu nog voornamelijk exposities gehouden. Pierey: "We kiezen voor een centrale, laagdrempelige plek waar altijd mensen zijn. Vrijwilligers van ons, scholieren, of mensen die hier een werkplek vinden. Hier kunnen we mensen informeren, helpen en inspireren om zelf tot duurzame actie over te gaan."

Iedereen

Wethouder Carlo Verhaar heeft al aangegeven regelmatig in het duurzaamheidscentrum te gaan werken. Verhaar: "De komende decennia gaat er veel veranderen in de energievoorziening in Nederland. Dat gaat iedereen merken. Het duurzaamheidscentrum helpt onze inwoners en ondernemers om ideeën op te doen en ermee aan de slag te gaan."

Estella Franssen van Ulebelt: "Iedereen is welkom in het duurzaamheidscentrum voor advies en inspiratie. Er werken al heel veel organisaties samen om dit te realiseren. Geschoolde vrijwilligers geven tekst en uitleg over alles dat met duurzaamheid te maken heeft. Wat moet ik doen? Hoe moet ik het doen? Wat kan ik doen? Dit initiatief past echt bij Deventer. Samen aanpakken!"