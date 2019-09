Studenten van UT trouwe gasten met expositie op GOGBOT

Het thema dit jaar is BIOTEC. De studenten werkten de afgelopen drie maanden in het DesignLab van de UT aan het concept, design en prototype van hun installatie. En dat resulteerde in bijzondere ontwerpen.

"We zijn super blij dat we deze samenwerking hebben met GOGBOT", zegt Alma Schaafstal, programmadirecteur van de opleiding Creative Technology. "Voor onze studenten is het een fantastisch moment om aan het grote publiek te laten zien wat ze hebben gemaakt."

Chicken of Doom

Zoals het arcadespel van studente Minka en haar team. Zij maakten een spelletje waarin je een eigen kip genetisch kunt modificeren. "Het lijkt een beetje op Super Mario", legt Minka uit. "We wilden graag iets doen met genetische modificatie omdat het een onderwerp is waar de meningen behoorlijk over verdeeld zijn."

Ze besloten een game te maken waarin mensen zelf kunnen beslissen in hoeverre ze hun kip genetisch willen modificeren. Zo kan de speler ervoor kiezen om zijn kip tentakels te geven zodat 'ie kan zwemmen. Daar wordt het spel makkelijker van, maar hoe goed is dat voor de kip zelf? Stof om over na te denken. "Zo kunnen mensen zelf hun mening vormen, want die willen we niet voor hen bepalen", vertelt Minka.

Garden of Eden

Even verderop staat een andere installatie: The Garden of Eden. "Dit is een project waarbij mensen hun eigen wezens kunnen maken door middel van virtual reality", legt student Ties uit. Bezoekers zetten een VR-bril op, creëren een soort dier, dat dier komt vervolgens in een stembus terecht en dan mogen mensen die langslopen beslissen of het dier mooi of goed genoeg is om te blijven leven.

Zo ja, dan mag 'ie naar de Garden of Eden. Zo niet, dan wordt het wezen gedood. "Het is een soort vraagstuk voor de mensheid geworden. Wat zou je doen als je al die macht hebt? Maar mensen zijn over het algemeen heel trots op het wezen dat ze gemaakt hebben. Dus bijna altijd mag het dier blijven leven."

The Lurian Cube

Luukas en zijn team zijn de winnaars van de CreaTe Award. Een prijs speciaal voor het beste idee onder alle eerstejaars Creative Technology-studenten. Zij bedachten The Lurian Cube, een interactieve installatie waarin je kan rond bewegen en overdonderd wordt door een explosie aan licht en geluid.

"Het idee erachter is dat je wordt geconfronteerd met de hoeveelheid informatie die je weggeeft aan websites en coöperaties en hoe ver dat eigenlijk uit je controle raakt", vertelt Luukas. Een idee dat erg gewaardeerd werd door de jury, maar de winst was wel een flinke verrassing.

"Ikzelf was er een beetje verrast door", zegt hij lachend. "In eerste instantie werkte onze installatie niet zo goed. Het programma liep steeds vast en daarom hadden wij ook van alle groepen het laagste cijfer gekregen in het begin. Maar in de laatste weken hebben we hard gewerkt. Het voelt heel fijn dat dat dan ook erkend wordt."

De installaties van de studenten zijn nog tot en met 8 september te zien in het oude VVV-pand aan het Stationsplein in Enschede.