Ghoochannejhad popelt om te beginnen bij PEC Zwolle: "Heb het voetbal in Nederland gemist"

Hij is nog niet volledig wedstrijdfit, maar Reza Ghoochannejhad staat te popelen om bij PEC Zwolle aan de slag te gaan en weer actief te zijn in de Nederlandse eredivisie. En aan ambitie geen gebrek: "Of ik weer twintig goals kan maken, zoals bij Heerenveen? Dat is zeker reëel."

Ghoochannejhad zegt het na zijn eerste 45 minuten in het shirt van PEC Zwolle; hij speelde de tweede helft van de oefenwedstrijd tegen Arminia Bielefeld (2-0) als linkeraanvaller. "Het was de bedoeling dat ik misschien een kwartiertje zou spelen. Het werd iets langer en ook op een andere positie", aldus de spits. "Maar de trainer vond het belangrijk voor het gevoel dat ik even met de jongens kon samenspelen. En ik moet zeggen: het viel conditioneel reuze mee. Het is toch weer een tijdje geleden dat ik voor het laatst een wedstrijd had gespeeld, dus ik wist zelf ook niet hoe ver ik was. Maar ik ben blij dat ik niet zo veel achterstand heb als ik had gedacht."

Veel trainingsarbeid

Hij plukt daarmee de vruchten van zijn inspanningen van de afgelopen weken: "Ik heb heel veel trainingsarbeid gedaan, misschien nog wel meer dan normaal. Maar dat is toch anders dan wedstrijden spelen. Om echt wedstrijdfit te worden moet je ook wedstrijden spelen, dus ik ben blij dat ik dat vandaag heb gedaan."

Nederland gemist

Blij is hij ook met zijn terugkeer in de eredivisie, na uitstapjes op Cyprus en in Australië. "Ik ben nu iets langer dan een jaar weggeweest en ik heb het voetbal gemist, zeker de Nederlandse manier van spelen en denken. Toen ik hoorde van de interesse van PEC en er met de trainer (John Stegeman, red.) over sprak, was het voor mij heel snel duidelijk dat ik hier wilde spelen."

Gretig

Drie seizoenen geleden maakte hij voor sc Heerenveen liefst twintig treffers in één seizoen. Dat soort getallen moet bij PEC Zwolle ook mogelijk zijn, denkt Ghoochannejhad: "Dat is zeker reëel. Ik voel me echt fit en ben gemotiveerd en gretig om te beginnen. Ik speel nu bij een mooie club als PEC, waar je toch van eigen kracht uitgaat en dominant voetbal speelt. Dat is me op het lijf geschreven, dus ik hoop dat we hele mooie tijden gaan beleven hier."

In de video bij dit bericht is hele gesprek met Ghoochannejhad te zien, net als een interview met technisch manager Mike Willems van PEC Zwolle.