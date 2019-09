Eerste soloshow Bökkers-bassist Pronk in Zwolle: "Mooi dat het aansloeg"

Ondanks dat hij op Lowlands en de Zwarte Cross stond, waren er vandaag toch zenuwen bij bassist Pronk. Want ja, ineens moet hij uit de luwte en vol in de spotlights. Vlak voor de show zijn die zenuwen echter weg. "We hebben net afgesproken: gaat het mis, dan rammen we gewoon door."

'Dik tevreden'

En hij hield woord. Af en toe moest hij vragen welk nummer er kwam, hij vergat nog wel eens een paar regels tekst, maar uiteindelijk zette Pronk een puike rockshow neer. "Ja, ik ben dik tevreden. Toch mooi dat het aansloeg en dat de boel uitverkocht was. Als je hier voor tien man staat, wordt het ook wat sneu."

In juli presenteerde Pronk al zijn eerste solosingle: De Rock 'n Roll Dut De Rest. Doordat hij voor Bökkers ook regelmatig nummers schreef, denk bijvoorbeeld aan 'Annie uut de Bochte' en 'Bie Moe', stromen de ideeën constant door. Te veel om allemaal op te nemen met de band, constateerde de bassist al snel. Dus besloot hij ze zelf maar op te nemen.

'Schor, maar schreeuw ik wel doorheen'

Zo bereidde hij zich ook voor op zijn eerste show, met muzikanten uit de Paceshifters, Hallo Venray en Pauw in zijn band. "Die jongens horen het nummer een paar keer, dan spelen ze het", constateert hij. "Ik moest nog een paar keer oefenen in de kelder (zonder glitterpak - maak je niet druk) voor ik het in de vingers had. Nu ben ik schor, maar daar schreeuw ik wel doorheen. Volgende week hoef ik pas weer te spelen, dus dat moet goed komen."