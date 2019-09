Boetegolf in Steenwijkerland: aantal bekeuringen op water bijna verdubbeld

Het aantal 'waterboetes' in de gemeente Steenwijkerland is vorig jaar bijna verdubbeld. Waar de politie in 2017 nog 101 boetes uitdeelde op de wateren in die gemeente, waren dat er vorig jaar 190. De stijging heeft te maken met de hete zomer van 2018, waarin mensen meer tijd doorbrachten op het water.

Vorig jaar werden op Nederlandse wateren ruim 2.500 boetes op het water uitgedeeld, blijkt uit cijfers van het CJIB. Dat zijn er zo'n vierhonderd meer dan in 2017. In totaal leverden deze boetes in 2018 een bedrag van 460.000 euro op, een stijging van ruim 30 procent.

De meeste bekeuringen in Steenwijkerland gingen naar hardvaarders (138), te jonge bestuurders (16) en bestuurders van een boot zonder dodemansknop (13). Een dodemansknop is verplicht op een motorboot. Deze zorgt ervoor dat de boot afslaat wanneer de bestuurder onwel wordt of overboord slaat.



Zwartewaterland en Kampen

Na Amsterdam is Steenwijkerland, waar Giethoorn onder valt, de Nederlandse gemeente met de meeste boetes op het water. In andere Overijsselse gemeenten werden beduidend minder waterboetes uitgedeeld. Met in totaal 26 boetes volgt Zwartewaterland op gepaste afstand, Kampen (16 boetes) completeert de Overijsselse top drie.

Meer controles



De explosieve stijging van het aantal boetes heeft te maken met een toename van het aantal controles op het water. "We hebben meer uren doorgebracht op het water", laat een woordvoerder van de politie weten. "De zomer van 2018 was lang en heel warm. Als het regent hoeven we er niet te zijn."