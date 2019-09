School in Enschede sluit deuren wegens rattenplaag

"De gezondheid van onze leerlingen en het personeel staat voorop", is directeur Jan de Maa van vrije school De Noorderkroon in Enschede vastberaden. En dus is zijn school, die geteisterd wordt door een rattenplaag, vandaag en maandag gesloten.

"We hebben een schoolgebouw dat al wat ouder is, het is gebouwd in 1929", zegt De Maa. "En dus is het kwetsbaar als het gaat om ratten of muizen. Al is dit de eerste keer dat we ermee te maken hebben."

Dinsdag zag personeel van de school voor het eerst twee van de beestjes lopen. Aanvankelijk werd gedacht aan veldmuizen, maar een gespecialiseerd bedrijf constateerde dat het om ratten gaat. Op advies van dat bedrijf én de GGD besloot de schooldirectie om twee dagen dicht te gaan.

Verantwoordelijkheid

Gisteren zijn de 106 leerlingen en hun ouders ingelicht, die volgens De Maa 'heel begripvol' reageerden. "Ratten kunnen allerlei ziektes met zich meebrengen. We willen onze leerlingen daar absoluut niet aan blootstellen en dus nemen we onze verantwoordelijkheid."

Inmiddels heeft De Maa contact gehad met de gemeente Enschede. "We weten niet waar dit probleem vandaan komt. Wij hebben er nu last van, maar het kan ook een probleem van de hele wijk zijn. Hopelijk gaat de gemeente dit uitzoeken. Die vraag ligt er in ieder geval wel."

Bestrijding

Ondertussen wordt in de school gewerkt aan bestrijding van de ratten. Gaten en kieren worden gedicht, er worden weringen aangebracht en vallen geplaatst.

Vervolgens wacht de school maandag nog een uitdaging. De Maa: "Dan gaan we alles helemaal schoonmaken. Elf lokalen, dus dat wordt nog wel een klus. Wie een handje wil helpen met schoonmaken kan zich bij mij melden. En dan verwachten we dinsdag weer open te gaan."