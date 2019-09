Mertens meteen in basis bij Go Ahead Eagles

Jenthe Mertens, de nieuwe rechtsback van Go Ahead Eagles, staat zaterdag meteen in de basis

Jenthe Mertens staat zaterdagavond meteen in de basis bij Go Ahead Eagles in de thuiswedstrijd tegen Excelsior. De 19-jarige rechtsback uit België werd maandag pas aangetrokken, maar maakte deze week een prima indruk op trainer Jack de Gier.

"Hij is fit, heeft de hele voorbereiding meegetraind, weet wat hij doet en heeft een enorme drang naar voren", constateert De Gier, die tijdens zijn eerste gesprek met Mertens al aangenaam werd verrast: "Hij had zich uitstekend voorbereid en wist precies hoe we speelden en wie de komende tegenstanders zijn. Het is een jongen die wel koppie-koppie is."

Donny van Iperen was vorige week in de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven (2-1 nederlaag) de gelegenheidsrechtsback, maar hij zit nu op de bank en kan zich weer volledig gaan richten op zijn rol als centrale verdediger.

Ook Berden debuteert in basis

Naast Mertens maakt ook Martijn Berden zijn basisdebuut. De 21-jarige aanvaller, die in de jeugd voor PSV en Vitesse heeft gespeeld, start als linkeraanvaller. Richard van der Venne kan daardoor op zijn vertrouwde positie op het middenveld spelen. Dat gaat ten koste van Alexander Bannink. "Alexander heeft wel een licht stijgende lijn te pakken, maar we verwachten iets meer van hem. En dat hebben we hem deze week ook uitgelegd. Op dit moment denken we dat we Richard net wat meer energie brengt op die positie."

Bliek terug

Julius Bliek keert terug in de wedstrijdselectie. De verdediger kreeg vorige week te horen dat hij niet langer als linksback wordt gezien, maar als centrale verdediger. Bliek was daarna in de ogen van De Gier onvoldoende gefocust op de wedstrijd en werd daarom niet meegenomen naar Eindhoven. "Dat was geen straf, maar zo kon hij zijn hoofd even leegmaken", benadrukt De Gier, die nog geen beroep kan doen op de geblesseerde verdediger Jeroen Veldmate.

Volwassener

Tegenstander Excelsior heeft negen punten na vier duels, drie punten meer dan Go Ahead Eagles. "Het is een goede ploeg, die moeite heeft om wedstrijden te winnen", vindt De Gier. "Maar ze maken op de goede momenten een doelpunt en dat is ook een kwaliteit. Als wij dat in Eindhoven hadden gedaan, dan hadden we gewonnen. Misschien zijn ze op dit moment iets volwassener dan wij."

De wedstrijd in de Adelaarshorst begint zaterdag om 20.45 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.