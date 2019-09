Meester Maurice uit Enschede geeft les zonder methode of boeken en verdient nominatie

Maurice Ermen uit Enschede is genomineerd voor de titel Filmleraar van het Jaar. Maurice is leraar op basisschool De uitvinding in Enschede en geeft les zónder methode en zónder lesboeken. In plaats daarvan speelt video een grote rol in zijn lessen.

De verkiezing van Filmleraar van het Jaar wordt dit jaar voor de tweede keer gehouden. Het is een initiatief van Eye Filmmuseum met het Netwerk Filmeducatie. Het wordt mede-ondersteund door het Nederlands Film Festival en de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters.



"Filmeducatie heeft nog geen vaste plek in het onderwijs", legt de organisatie het motief achter de verkiezing uit. "Om die reden spelen creatieve leraren, die leerlingen op weg helpen in het medialandschap, een belangrijke rol. Zij zijn de ambassadeurs van het onderwijs van de toekomst." Met de verkiezing wil de organisatie deze leraren in de spotlights zetten.



Eigen invulling

Maurice werkt op een school voor gepersonaliseerd basisonderwijs. Hij geeft daar Wereldoriëntatie, waar geschiedenis en aardrijkskunde onder vallen, en doet dat zonder methode en lesboeken. Hij bedenkt zelf zijn lessen en opdrachten voor de leerlingen, waarbij dus vaak film een grote rol speelt. Ook leert hij de kinderen begrijpend kijken en nepnieuws analyseren.



Docenten, leerlingen en filmprofessionals uit het hele land hebben het afgelopen jaar kandidaten voorgedragen voor de prijs. Een vakjury koos daaruit drie genomineerden. Naast Maurice zijn Malu Sanders uit Amsterdam en Jeroen Helmers uit Venlo in de race. Op 1 oktober maakt de jury de winnaar bekend tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht.



In zijn vaste groep in de bovenbouw maakt Maurice ook zelf films met de kinderen, zoals deze voor het Unicef Kinderrechtenfestival. De opdracht was: Laat zien hoe een school eruit ziet waar de leerkrachten heel ouderwets zijn en het internet totaal niet onder de duim hebben.