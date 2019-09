FvD wil geen windmolens in Noordoost-Twente en stelt vragen aan gedeputeerde

Forum voor Democratie in Provinciale Staten wil van gedeputeerde Tijs de Bree weten of het klopt dat het provinciebestuur oren heeft naar het plaatsen van windmolens in het nationaal landschap Noordoost-Twente. De partij vindt windmolens in Noordoost-Twente een slecht idee dat niet strookt met de plannen die zijn opgenomen in het coalitieakkoord.

Forum voor Democratie heeft hierover vragen gesteld aan het provinciebestuur. Gedeputeerde Tijs de Bree heeft met verantwoordelijk wethouders van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen gesproken over de mogelijkheid windmolens te plaatsen in Noordoost-Twente.

Geen windmolens

In het coalitieakkoord staat dat Overijssel de 'Tuin van Nederland' blijft. Op basis van dat uitgangspunt zou opnieuw worden gekeken naar gebieden in de provincie waar geen windmolens mogen komen. Volgens Forum voor Democratie hoort het landschap Noordoost-Twente onmiskenbaar bij de tuin van Overijssel en zouden er om die reden geen windmolens geplaatst mogen worden in het gebied.

Nu dat wel lijkt te gebeuren, trekt Forum voor Democratie aan de bel. De partij wil van gedeputeerde De Bree weten of hij het er mee eens is dat bij de plaatsing van windmolens gekeken moet worden naar andere, geschiktere locaties dan landbouwgrond en natuurgebieden. De partij wil dan ook van gedeputeerde De Bree weten of het college nog steeds achter haar eigen standpunt uit het coalitieakkoord staat.

Ernstige aantasting

Forum voor Democratie vindt het plaatsen van windmolens een ernstige aantasting van de natuur en ziet het liefst helemaal geen windmolens in Overijssel. Een standpunt van de partij dat algemeen bekend is.

De vraag is ook of er draagvlak bij omwonenden kan worden gecreëerd voor het plaatsen van windmolens in het gebied. De partij wil graag weten hoe de provincie daar mee om gaat en of bij eventuele weerstand geen medewerking wordt verleend voor het plaatsen van windmolens.