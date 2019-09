Taxichauffeur Gerben trekt handbiker in nood van het spoor: 'Anders was hij dood geweest'

Gerben: "Als ik er niet was, was die jongen plat geweest." (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)

Taxichauffeur Gerben van Dam redde vanmiddag het leven van een man die met zijn handbike vast kwam te zitten op een spoorwegovergang in Ommen. Op een haar na werden beiden niet geraakt door een aanstormende trein. "Als ik er niet was, was die jongen plat geweest."

Gerben reed vanmiddag met zijn taxi over de Beerzerweg toen hij een man op het spoor zag liggen. "Hij was met zijn handbike vast komen te zitten in de rails. Ik zag dat hij uit zijn rolstoel was gevallen", vertelt de geschrokken chauffeur.

'Op haar na geraakt'

De lampen van de spoorwegovergang knipperden al en de slagbomen waren naar beneden. Gerben bedacht zich geen moment en rende naar de man, die uit Oekraïne blijkt te komen, toe. "Ik heb hem van het spoor getrokken, één seconde later was de trein er. We zijn op een haar na geraakt."

Hij vervolgt: "Ik was nog even bang dat ik zijn been had gebroken doordat ik zo hard trok." Maar de man kwam met de schrik vrij. Ook de taxichauffeur hield niks aan zijn heldhaftige optreden over. Het voertuig van de Oekraïner raakte wel zwaar beschadigd.

Storing

Het slachtoffer is overgebracht naar een camping in de omgeving, daar verblijft hij. Door het ongeluk zijn meerdere spoorwegovergangen in storing geraakt. Die waren in de loop van de middag verholpen.