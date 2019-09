Politie Oldenzaal de straat op met elektrische dienstauto's

Drie politie-eenheden in Nederland testen vanaf vandaag elektrische dienstauto's. Een van die eenheden is Oldenzaal. Met de pilot moet duidelijk worden waar de auto's voor kunnen worden ingezet. Daarnaast wordt gekeken hoe de accu zo vol mogelijk kan worden gehouden.

Aanleiding voor deze proef is dat in 2030 alle nieuwe auto's emissievrij moeten zijn. Dat houdt in dat de voertuigen geen schadelijke stoffen mogen uitstoten. Ook de politie moet zich daaraan houden en bereidt zich alvast voor. Behalve auto's testen de eenheden ook elektrische pedelecs en motoren.

'Bijdrage leveren'

"We staan voor veiligheid, dat is het belangrijkste. Maar we willen ook een bijdrage leveren aan duurzaamheid", zegt projectleider Pim Miltenburg tegen NOS. "De ontwikkelingen in de markt maken dat we ons nu moeten voorbereiden op de toekomst. Dat betekent met elektrische auto's, met waterstofauto's gaan rijden en kijken wat het in de praktijk betekent."

Stroomstoring

De elektrische politiewagen heeft een topsnelheid van 170 kilometer per uur en kan met een volle accu 400 kilometer rijden. Per dienst rijden agenten gemiddeld een afstand tussen de 80 en 120 kilometer, dat zou dus moeten lukken. Maar kunnen de auto's ook bij een stroomstoring wel worden opgeladen? "Dat is een vraag die nu ook al speelt", zegt projectleider Miltenburg.

"We hebben noodaggregaten voor verbindingen. We zijn erop voorbereid, ook wanneer de elektriciteit uitvalt, en dat zullen we in de toekomst ook zijn. Wat dat in de toekomst voor elektrische auto's betekent, gaan we nu uitzoeken met deze pilot."

Het is de bedoeling dat de voertuigen vier maanden lang worden getest.