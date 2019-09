Moulin Rouge in Dijkerhoek; prostituees in plaats van meelzakken in de molen

De molen van Dijkerhoek heet officieel De Hegeman, maar wordt nu in de volksmond de Moulin Rouge genoemd. Tijdens het openluchtspel in het dorp verandert de molen in een bordeel.

Een tribune voor 500 mensen is vanavond naar verwachting volledig gevuld. En ook morgenavond zit het stampvol in de kern van Dijkerhoek. Het thema van de dorpsklucht spreekt kennelijk tot de verbeelding: 'Molen in 't rood'.



Interessant

Arno Meijerman, in het dagelijks leven een gedreven veehouder, speelt in het stuk een boerenzoon. "De molen wordt verkocht en er wordt door westerlingen een bordeel van gemaakt. En dat vindt mijn personage Wim Boerkamp wel heel erg interessant", gniffelt Meijerman.



Voorzitter Johan Wiersma van de organiserende stichting is laaiend enthousiast. "Ik ben een trots man. Als je ziet wat we hier in twee weken met elkaar gerealiseerd hebben... Dat doen we met heel veel vrijwilligers, buren en boeren uit de buurt. Echt klasse."



Afgesloten

Tijdens het stuk verandert de sfeer rondom de molen heel langzaam. Ook de belichting wordt aangepast, van wit licht naar rode verlichting. Voor het theaterstuk wordt de dorpskern tijdens voorstellingen afgesloten voor het verkeer. Voor de voorstellingen van vanavond en zaterdagavond zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar.