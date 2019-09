Voormalig scoutingleider uit Almelo bezat kinderporno en verdwijnt achter tralies

Bij een inval werden honderden verboden plaatjes gevonden van jongens onder de 18. De man werd voor zijn aanhouding al eens met ontbloot bovenlijf in het gezelschap van een minderjarige jongen aangetroffen in een blokhut van de scoutingclub waar hij leider was.

Ook werd hij een keer aangesproken door de politie op een afgesloten parkeerplaats. De agenten vonden het vreemd dat de man zich daar in het donker ophield met een jongen van net 16, terwijl er achterin zijn auto een matras lag.



'Zoektocht'

De man verklaarde twee weken geleden dat hij "in een zoektocht naar zijn biseksualiteit" zat. In die zoektocht zou hij zich af en toe op ongepaste plekken hebben opgehouden en via chatprogramma's 'per ongeluk' kinderporno binnen hebben gekregen. Na zijn aanhouding voor het bezit van de verboden plaatjes legde de 52-jarige zijn functie bij de scouting neer. Ook ging hij samen met zijn echtgenote in relatietherapie.



De 52-jarige verscheen zelf niet bij de uitspraak, maar opmerkelijk genoeg zaten er wel buren van hem in de rechtszaal. Ze hadden het bericht over de rechtszaak gelezen op RTV Oost en hadden het vermoeden dat het over hun buurman ging en wilden van de rechter weten of hun vermoeden klopte.