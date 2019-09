Programma: Eredivisie gaat verder, Champions League FC Twente en hockey en waterpolo van start

Betaald voetbal

Na de interlandperiode gaat de eredivisie komend weekend verder met speelronde zes. Alle drie de Overijsselse clubs spelen op zondagmiddag. Om 12.15 uur speelt PEC Zwolle tegen RKC Waalwijk. Heracles begint om 14.30 uur aan de wedstrijd tegen Willem II en FC Twente gaat om 16.45 uur op bezoek bij Fortuna Sittard.

In de Keuken Kampioen Divisie speelt Go Ahead Eagles opnieuw op zaterdag. Het gaat dan om 19.45 uur op bezoek bij TOP Oss. In de 2e divisie ontvangt HHC Hardenberg Spakenburg.

Amateurvoetbal

Excelsior'31 gaat zaterdag in de 3e divisie op bezoek bij Sparta Nijkerk. Op zondag speelt HSC'21 bij DEM. Een niveau lager, de hoofdklasse, gaat Staphorst zaterdagavond op bezoek bij Purmersteijn. De duels bij de zondagploeg beginnen om 18.00 uur. Berkum speelt in de middag thuis tegen Urk, Genemuiden tegen Eemdijk en DETO tegen Volendam. Op zondag speelt Quick'20 opnieuw thuis. Dit keer tegen Hoogeveen.

Vrouwenvoetbal

Woensdag begint FC Twente aan het hoofdtoernooi van de Champions League. Die avond staat de uitwedstrijd bij Sankt Pölten op het programma. Twee weken later is de return in De Grolsch Veste. Ook is er komend weekend een competitieronde. PEC Zwolle ontvangt vrijdag Ajax en Twente speelt op zondag tegen Ajax.

Zaalvoetbal

Afgelopen weekend werden al de eerste wedstrijden in de topklasse E gespeeld en deze week gaan ook de overige klassen van start. Bij de vrouwen speelt Exstudiantes in de eredivisie. Bij de mannen zijn Excelsior'31 en IFC Zwolle de hoogst spelende clubs in de 1e divisie.

Handbal

De handbalsters van Borhave en Dalfsen spelen zaterdag de tweede speelronde in de eredivisie. De Bornse ploeg ontvangt HandbaL Venlo en de Deurningse dames gaan op bezoek bij Quintus.

Hockey

Het hockeyseizoen gaat komend weekend van start. Zwolle is zowel bij de heren als bij de dames de hoogst spelende Overijsselse ploeg. Beiden spelen in de overgangsklasse. De heren in overgangsklasse B en de dames in overgangsklasse A. In de eerste klasse spelen Bully en EHV bij zowel de heren als de dames. In de eerste speelronde staan de Overijsselse clubs tegenover elkaar.

Softbal

Tex Town Tigers deed afgelopen weekend goede zaken in de play-offs tegen degradatie. De ploeg moet bij de eerste drie van de poule eindigen om zeker te zijn van lijfsbehoud en staat nu tweede. Zaterdag speelt het twee keer tegen Twins, dat een plek lager staat en kan er een grote stap worden gezet naar nog een jaar in de Golden League.

Waterpolo

De eredivisie bij de heren en dames begint pas eind september, maar de lagere klassen gaan komend weekend van start. De competitieindelingen zijn dit jaar iets veranderd. In plaats van klassen wordt er in divisies gespeeld. Bij de dames promoveerde Swol 1894 vorig jaar naar de eredivisie en daardoor spelen OZ&PC en EZC namens Overijssel in de 1e divisie. Bij de heren is OZ&PC de enige vertegenwoordiger uit onze provincie.