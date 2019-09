Opnamestop afgewend: Deventer Ziekenhuis sluit verpleegafdeling tijdelijk

Het Deventer Ziekenhuis is op dit moment flink onderbemand. Eén van de vijf verpleegafdelingen is gesloten, zodat er meer personeel wordt vrijgespeeld voor andere afdelingen. Hiermee is een opnamestop afgewend.

Op de verpleegafdeling die gesloten is, stonden 38 bedden. De meeste patiënten zijn naar andere afdelingen verhuisd, waar ze tijdelijk geholpen worden. "We hebben de bedden hiermee logischer ingedeeld", zegt woordvoerder Erick van Zijl.

Tijd voor maatregelen

Het is al een aantal weken druk in het ziekenhuis. "Het personeel moest alle zeilen bijzetten, maar daar zitten grenzen aan. Op een gegeven moment is de rek er uit", legt Van Zijl uit. "Het werd tijd voor maatregelen."

Het sluiten van de verpleegafdeling is één van die maatregelen. Nu er ook extra personeel is ingezet, is het rustiger, zegt Van Zijl. "We hebben ook gesproken met thuiszorg en verpleeghuizen, om te kijken wat we kunnen met doorstroom en uitstroom."

Meer patiënten

Het ziekenhuis krijgt de laatste maanden meer patiënten, die vaak ook intensievere zorg nodig hebben. "Het is een stuk drukker sinds het begin van de zomer. Dat zie je ook bij andere ziekenhuizen en verpleeghuizen in de buurt", zegt Van Zijl. Het is niet bekend wat de toename van patiënten veroorzaakt.

Voor (nieuwe) patiënten verandert niets, benadrukt de woordvoerder. "Pas als we een opnamestop aankondigen, verandert er wat. Er is op dit moment ook geen opnamedrempel."