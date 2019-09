Pover FC Twente Vrouwen wint nipt van ADO, PEC Zwolle opnieuw onderuit

Ondanks dat FC Twente de regerend landskampioen is, had de ploeg van trainer Tommy Stroot het lastig met ADO Den Haag. Toch kwamen de Enschedeërs wel op voorsprong. Renate Jansen legde de bal tien minuten voor rust panklaar op het hoofd van Kalma, die het leer vakkundig binnen wist te knikken. Ook in de tweede helft creëerden beide ploegen weinig. ADO Den Haag kreeg in de slotfase van de wedstrijd de beste kansen, maar tot een Haagse treffer kwam het niet.

PEC Zwolle Vrouwen kansloos onderuit

Hoe anders verliep het in Eindhoven. PSV Vrouwen kreeg tegen PEC Zwolle Vrouwen voor de theepauze een legio aan kansen, maar verzuimde het duel al in het eerste bedrijf in het slot te gooien. Het was dan ook een wonder dat er bij het klinken van het rustsignaal nog een 0-0 stand op het scorebord stond. In de tweede helft had PSV het vizier echter wél op scherp staan en liep het via treffers van voormalig FC Twente-speelster Joëlle Smits, Aniek Nouwen en Katja Snoeijs (2x) uit naar een eenvoudige 4-0 zege.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie Vrouwen en de statistieken van FC Twente en PEC Zwolle.