Excelsior'31 verliest ook tweede thuisduel van seizoen, VVSB in Rijssen te sterk

Excelsior'31 heeft ook het tweede thuisduel in de 3e divisie verloren. VVSB was in Rijssen met 2-0 te sterk voor de ploeg van trainer Peter Wesselink.

De beginfase was voor VVSB, maar Excelsior overleefde die zonder tegentreffers. Daarna kwam de Rijssense ploeg beter in de wedstrijd en was vooral Penterman gevaarlijk, maar scoorde niet. De ploeg uit Noordwijkerhout deed dat kort voor rust wel. Een voorzet van voormalig FC Twente-speler Felitciano Zschusschen ging via het been van Mirko Zwiers het doel in: 0-1.

Direct na rust was Excelsior twee keer gevaarlijk. Aan de andere kant raakte Tomas Arroyo de paal met een kopbal. Een kwartier voor het einde werd de score wel verdubbeld. Frans van Niel schoot op de lat en Zschusschen scoorde in de rebound. In de slotfase was Excelsior nog dicht bij de aansluiting, maar de bal werd van de lijn gehaald door Jelmer Vijlbrief. Penterman kreeg in de slotfase nog een kans, maar scoorde niet en even later was het klaar. Excelsior won vorige week wel bij SteDoCo en staat daardoor dus op drie punten uit drie wedstrijden.

Bekijk hier de andere uitslagen, stand en het programma in de 3e divisie en hier de statistieken van de spelers van Excelsior.