Amely (5) belde met 112: "Mama heeft haar ogen dicht"

Ontzettend trots is Marlieke op haar vijfjarige dochter Amely. Toen de moeder onwel raakte, nam het meisje het gesprek met 112 over. "Ze heeft het heel goed gedaan", vertelt de Oldenzaalse.

Een ontsteking in haar mond, daar begon het voor Marlieke allemaal mee. Op advies van haar tandarts nam ze antibiotica en ibuprofen. Dat bleek later toch niet zo'n goede combinatie. "Ik voelde me echt niet goed", zegt ze.

Marlieke ligt op de bank in haar woning. Als ze wil opstaan om naar het toilet te gaan, gaat het mis. "Ik merkte dat er wat was. In de gang ben ik onderuitgegaan en op mijn achterhoofd gevallen."

Gesprek overnemen

Vanaf dat moment kan ze het zich allemaal niet meer heel scherp herinneren. "Ik ben nog naar de rand van het bed gegaan en heb 112 gebeld, maar toen viel ik weg." Een overduidelijk teken voor de vijfjarige om het telefoongesprek over te nemen.

Het meisje beschrijft keurig hoe het met haar moeder gaat. Ze ziet dat haar moeder inmiddels op het bed ligt en niet meer aanspreekbaar is. "Mama heeft haar ogen dicht", vertelt Amely de meldkamer.

'Hier moeten jullie zijn'

Als de kleuter vanuit de woning op de eerste verdieping de hulpdiensten ziet aankomen, roept ze "hier moeten jullie zijn". Vervolgens opent de dochter de voordeur en wijst de agenten de weg naar haar moeder die door het lawaai van de sirenes langzaamaan weer bijkomt.

"Amely was in het begin nogal onder de indruk van de hulpdiensten bij ons in huis, maar dat zakte al snel weer", beschrijft haar moeder. "Ze heeft het ontzettend goed gedaan."

Op een flinke bult op haar achterhoofd en wat hoofdpijn na, gaat het weer goed met Marlieke.