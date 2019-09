Invaller Bannink redt in slotfase punt voor Go Ahead Eagles tegen Excelsior

Bannink redt in de slotfase een punt voor Go Ahead Eagles tegen Excelsior (Foto: Pro Shots)

Go Ahead Eagles heeft voor het eerst dit seizoen niet de volle buit weten te grijpen in een thuiswedstrijd. In De Adelaarshorst kwam Go Ahead Eagles op voorsprong, zag het Excelsior vervolgens de leiding overnemen, maar zorgde invaller Alexander Bannink vlak voor het einde alsnog voor een punt: 2-2.

Met Richard van der Venne teruggekeerd als motor op het middenveld en de watervlugge basisdebutant Martijn Berden in de voorhoede, legde een fris Go Ahead Eagles een prima eerste helft op de mat. Nadat het spel aanvankelijk wat op en neer golfde, nam de thuisploeg na een kwartier spelen het heft definitief in handen. Dit resulteerde in kansen voor Mael Corboz, Gino Bosz en Elmo Lieftink, maar doelman Alessandro Damen deed waarvoor hij stond opgesteld.

Lieftink breekt de ban

Een pegel van Lieftink was Damen even later wel te machtig. Na een razendsnelle omschakeling wist de sterk spelende Berden ploeggenoot Lieftink te vinden, die vervolgens de 1-0 op het scorebord zette. Go Ahead Eagles drukte door, al verzuimde het via Antoine Rabillard en Van der Venne verder weg te lopen. Op slag van rust was Rai Vloet dicht bij de gelijkmaker, maar Hobie Verhulst wist de gevaarlijke uithaal te keren.

Excelsior keert het tij

Hoe anders was het na de theepauze. Go Ahead Eagles kwam beroerd uit de kleedkamer en zag invaller Ahmed Mendes Moreira met zijn eerste balcontact direct de 1-1 te produceren. Tien minuten later herhaalde Mendes Moreira dit kunstje. Vloet bereikte met een listig balletje Mendes Moreira, die met een schot in de verre hoek Verhulst andermaal passeerde.

Bannink zorgt voor een punt

Go Ahead Eagles kreeg daarna meer grip op Excelsior en ging op jacht naar de 2-2. Onder meer Jenthe Mertens had zijn nieuwe werkgever een goede dienst kunnen bewijzen. De tegenvallende rechtsback strafte geschutter van Damen echter niet af en schoot vanaf een meter van het doel over. Een minuut voor het verstrijken van de officiële speeltijd redde Go Ahead Eagles toch nog een punt. De gepasseerde Bannink was inmiddels in de ploeg gekomen en rondde beheerst af na een fout van Robin van der Meer: 2-2.

Go Ahead Eagles - Excelsior 2-2



1-0 Lieftink (20)

1-1 Mendes Moreira (47)

1-2 Mendes Moreira

2-2 Bannink (89)



Arbiter: Kuipers

Geel: Abdat; Van der Meer

Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Bosz (Bannink/74), Beukema, Abdat; Corboz, Van der Venne (Pouwels/84), Lieftink; Navratil, Rabillard (Edqvist/74), Berden

Excelsior: Damen; Horemans, Fischer, Matthys, Van der Meer; Fortes, Vloet, Bruins; Verhaar (Haspolat/66), Omarsson (Mendes Moreira/46), Zwarts (Valpoort/84)

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Keuken Kampioen Divisie. De statistieken van de spelers van Go Ahead Eagles zijn via deze link te vinden.