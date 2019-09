Provincie bevestigt datalek: onwaarschijnlijk dat gevoelige persoonsgegevens zijn buitgemaakt

De provincie Overijssel heeft bevestigd dat er sprake is van een datalek bij de provincie. In antwoorden op vragen van Forum voor Democratie over problemen met het e-mailsysteem, geeft het provinciebestuur aan dat niet kan worden uitgesloten dat bij de hack gevoelige persoonsgegevens of bedrijfsgevoelige gegevens zijn buitgemaakt.

"Uit forensisch onderzoek is gebleken dat dit onwaarschijnlijk is", stelt het provinciebestuur in antwoorden op de vragen. Omdat er sprake is geweest van een datalek heeft de provincie binnen de voorgeschreven 72 uur gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ik vind dit heel ernstig, een kwalijke zaak Andreas Bakir, Statenlid Forum voor Democratie

"Onderzoek wijst uit dat er waarschijnlijk alleen e- mailadressen uit de contactenlijsten zijn gebruikt voor het versturen van phishingmails", schrijft het provinciebestuur.

Maskeren

FvD-Statenlid Andreas Bakir is niet tevreden met dit antwoord. "Dit lijkt op het maskeren van het probleem. Mailadressen van Statenleden kunnen mensen ook gewoon vinden op de site van de provincie", aldus Bakir.

Daarvoor hoeft de provincie niet gehackt te worden, aldus Bakir die vermoedt dat er meer aan de hand is.

Nonchalant

"Ik ben geschokt", zegt Bakir. "Vooral door de nonchalante wijze van beantwoorden." Het FvD-Statenlid is niet gerustgesteld en wil het naadje van de kous weten. Het Statenlid wil precies weten welke gegevens zijn gelekt.

"Ik vind dit heel ernstig, een kwalijke zaak", aldus Bakir die zelf programmeur is. "Ik wil het complete datalog, dat wordt bijgehouden op de server, inzien om duidelijkheid te krijgen over de informatie die op straat is komen te liggen." Bakir stelt in de loop van komende week aanvullende vragen over het datalek.

Geen toegang

Forum voor Democratie stelde vorige maand vragen over een storing bij de provincie, die ervoor zorgt dat veel medewerkers geen toegang hebben tot het e-mailsysteem. Die problemen spelen al enkele maanden en zijn nog niet opgelost. Volgens het provinciebestuur wordt aan een oplossing gewerkt.

"In verband met het beveiligingsincident dat zich heeft afgespeeld eind juni jl., is ervoor gekozen om de e-mailbox niet via internet (webmail) te kunnen benaderen totdat een extra beveiligingsmaatregel is getroffen. Deze implementatie loopt momenteel."

Hoog op agenda

In de antwoorden op de vragen geeft het provinciebestuur aan de problemen serieus te nemen "Er is een groot maatschappelijk belang om de informatie goed te beveiligen. Daarom hebben wij informatiebeveiliging en privacy hoog op onze agenda staan."

"De Rekenkamer Oost-Nederland concludeerde naar aanleiding van onderzoek dat de provincie verschillende effectieve maatregelen al heeft getroffen voor de systemen en netwerken om informatie te beveiligen. De rekenkamer heeft ook aanbevelingen gedaan welke momenteel opvolging krijgen."

Toenemende dreigingen

Toch kunnen problemen in de toekomst niet worden uitgesloten. "Hoewel wij elk incident betreuren en willen voorkomen, kunnen wij niet garanderen dat beveiligingsincidenten niet meer voor komen. Dit heeft onder andere te maken met de toenemende afhankelijkheid van informatie(systemen) voor onze processen, maar ook met de als maar toenemende digitale dreigingen."