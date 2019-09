Uit je dak op festival Eigenwijs in Kallenkote: "Hier hoort iedereen erbij"

Samen met je vriend naar een concert; als je een verstandelijke beperking heb is dat niet vanzelfsprekend: "We zijn een keer samen naar Ilse de Lange geweest", vertelt Lisa, "toen vroegen ze waar onze begeleider was, en of we wel alleen mochten. Echt zo stom, alleen omdat ik dus down heb. Hier horen wij erbij. Iedereen hoort erbij".

Samen genieten

Festival Eigenwijs van de Maargies Hoeve begon vorig jaar klein met een tent voor 250 mensen. Het idee, een rolstoeltoegankelijk festival waar mensen met en zonder beperking samen genieten van muziek en een biertje sloeg wel direct aan, en dit jaar is onder meer dankzij sponsors het festival flink uitgebreid.

Hier horen we erbij. Iedereen hoort erbij. Lisa (24)

Genieten bij Festival Eigenwijs in Kallenkote (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

De organisatie maakte zich nog even zorgen over de ongunstige weersvoorspelling, maar dat heeft de bezoekers niet weerhouden, het festival was stijf uitverkocht. De avond werd geopend door de Altiband, een drumband van mensen met een beperking. "Verrassing" De regionale toppers Ancora en Mooi Wark zorgden ervoor dat ook veel muziekliefhebbers uit de buurt de tent wisten te vinden. Voor sommigen was het wel een verrassing dat er zo veel mensen met een beperking rondliepen. Luca schittert op het podium samen met Encora (Foto: RTV Oost Jolande Verheij) Koos zag op een poster dat Mooi Wark, één van zijn favoriete bands, vlakbij zou optreden: "ik dacht dat het gewoon een tentfeest was, maar ik keek wel raar op toen ik hier al die rolstoelen en gehandicapten zag. Maar eigenlijk is het wel heel gezellig, normaal kom ik dit soort mensen niet tegen en nu heb ik al een paar praatjes met ze gemaakt". Mooi Wark sluit het festival af (Foto: RTV Oost Jolande Verheij) Geen hokjes Dat is precies de bedoeling van het festival, geen aparte hokjes voor gehandicapten, maar een toegankelijk feest voor iedereen: "Mijn zoon is gek op Mooi Wark, maar ook autistisch en snel overprikkeld," vertelt Marjan, "ik durfde hem dus niet naar een concert mee te nemen. Maar hier kijkt niemand raar op als hij in een hoekje zit met een koptelefoon. Hij geniet volop, op zijn eigen manier".