Rolstoelbus van broer Enschedees raadslid doelwit van aanslag met vuurwerkbom

"Ik voel me nu echt gehandicapt, want ik kan nergens meer heen"

De rolstoelbus waar afgelopen nacht een aanslag op werd gepleegd, is van de gehandicapte broer van het Enschedese raadslid Enes Sariakçe. Op 1 september twitterde het DENK-lid nog over vuurwerkoverlast in Enschede. "Het zou kunnen dat er een verband is. Dat is nu nog niet te bewijzen", zegt Sariakçe.

In de bewuste tweet schrijft het raadslid dat de wijk Stadsveld al ruim drie dagen overlast heeft van illegaal vuurwerk. Een week later volgt de aanslag op de bus in diezelfde wijk. "Ik heb op camerabeelden gezien hoe een scooter precies bij de rolstoelbus stopt, vuurwerk gooit en vervolgens doorrijdt", aldus de fractievoorzitter van DENK Enschede.

'Bewust gestopt'

Dat de dader het toevallig op de bus van zijn broer had gemunt, gelooft Sariakçe niet. "Er wordt bewust middenin de straat gestopt. Als het willekeurig was, was het logischer geweest om een auto aan het einde van de straat te pakken."

"Het zou kunnen dat er een causaal verband tussen de aanslag en mijn tweet is. Dat moet onderzoek uitwijzen", zegt de geschrokken Sariakçe. Het raadslid laat zijn werk in ieder geval niet door de actie beïnvloeden. "Dit hoort er niet bij. Ik laat me niet monddood maken, ik ga door."