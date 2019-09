Praat mee: Ik vind het belachelijk dat ik moet betalen voor parkeren bij een ziekenhuis

Parkeren bij het Isala in Zwolle kost €1,70 per uur, bij het ziekenhuis in Deventer €1,20 en bij het MST in Enschede betaal je het meest, namelijk €2,90 per uur. Bij de eerste twee sta je er wel gratis als je binnen een half uur weer weg bent, maar in Enschede betaal je vanaf het eerste moment parkeergeld. Voor mensen die vaak in het ziekenhuis moeten zijn, bieden ze strippenkaarten aan.

Parkeerkosten zijn dus een extra kostenpost als je naar het ziekenhuis gaat. En dat vindt opiniemaker Fred Kerkhof, fractievoorzitter van 50PLUS in Overijssel, kwalijk. "Het is ergerlijk dat je na je behandeling, opname of bezoek een al dan niet groot bedrag moet neertellen als parkeerkosten. Dit is in mijn ogen onredelijk en is een verdienmodel voor het ziekenhuis."



Dat ziet hij liever anders. "Bij het Röpke Zweersziekenhuis in Hardenberg mag je gewoon gratis staan. Mijn stelling is dat parkeren bij alle ziekenhuizen gewoon, net als in Hardenberg, kosteloos moet zijn."

Wat vind jij? Is het logisch dat je een beetje extra geld neertelt voor een parkeerplek bij het ziekenhuis? Of vind jij dat het ook gratis moet zijn? Praat met ons en Fred mee, hieronder in de reacties, op Facebook of op WhatsApp.