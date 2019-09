School in Enschede komt niet van rattenplaag af, leerlingen naar andere locatie

De school is sinds afgelopen vrijdag gesloten nadat er ratten waren gesignaleerd in het schoolgebouw. In eerste instantie zou de school twee dagen gesloten blijven, maar omdat er afgelopen weekend opnieuw een rat is gezien wordt de school voor een langere tijd gesloten. "De veiligheid van de docenten en leerlingen staat voorop", benadrukt De Maa, die niet weet of de ratten ziektes bij zich dragen.

Tijdelijke oplossing

De kleuters worden tijdelijk ondergebracht bij speeltuin 't Heelal, de groepen drie tot en met acht krijgen les in het schoolgebouw van OBS Twekkelerveld.

In de loop van de week komt er meer duidelijkheid over hoelang de leerlingen buiten het schoolgebouw moeten worden ondergebracht en waar dit zal zijn.

Kindcentrum

In het schoolgebouw is ook kinderopvang Christoforus gevestigd, zij zijn op dit moment nog steeds gesloten. Op korte termijn is er voor hen nog geen oplossing gevonden. "Door de regelgeving is moeilijk om een tijdelijke locatie te vinden, maar we zijn op de achtergrond hard aan het werk", vertelt De Maa.

Inloopochtend

Aanvankelijk stond er aanstaande woensdag een inloopochtend gepland, maar deze is door de school afgelast. "Het is op dit moment gewoon niet mogelijk om mensen te ontvangen in het schoolgebouw".