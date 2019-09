Gezocht: een nieuw onderkomen voor de kunst van Riemko Holtrop

Reden voor de sluiting is de verkoop van het pand. Gea Holtrop, Riemko's dochter, nam verantwoordelijkheid voor het werk van haar vader en startte jaren geleden deze galerie. Maar sinds haar overlijden in 2012 was er niemand die deze verantwoordelijkheden over kon nemen. Jarenlang was het een slapende galerie en nu is besloten het pand te verkopen.

Het opgeslagen werk van kunstenaar Riemko Holtrop (Foto: RTV Oost)

Terug naar Twente

Momenteel is dochter Mariette naarstig op zoek naar een nieuwe opslagplaats voor de omvangrijke kunstcollectie van haar vader. Maar het liefst ziet ze zijn werk terug in Twente, waar het volgens haar hoort. "Ons doel is dat een deel van de schilderijen ergens in Twente ophangen wordt. Bijvoorbeeld in stadhuizen, ziekenhuizen of bedrijven."

"We staan er ook voor open om in bruikleen de kunst op mooie locaties beschikbaar te stellen." Verder wordt er op 27 oktober een open dag gehouden in de galerie in Tilburg waar het werk van Holtrop te koop is.

Riemko Holtrop

Riemko Holtrop (1914-1996) werd geboren in Hengelo. In 1932 ging hij naar de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam, een klassieke opleiding. Zijn bezoek aan Parijs in 1935 veranderde echter zijn visie op kunst.

In 1945 wordt het Twents kunstenaarscollectief 'De Nieuwe Groep' opgericht door onder andere Holtrop zelf, Jan Broeze, Folkert Haanstra en Ben Akkerman. Samen met hen was Holtrop pionier in de doorbraak van de moderne kunst in het naoorlogse tijdperk.

In 2016 bezocht Inga Tjapkes Galerie Holtrop voor OverUIT de Kunst. Die aflevering kan je hier terugkijken.